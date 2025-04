Gobierno afirma que el cobre está exento de los aranceles de Trump

El Gobierno de Chile dijo este miércoles que el cobre, la principal exportación chilena, es uno de los productos que están exentos de los aranceles globales del 10% anunciados hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hay productos importantes de la canasta de exportaciones de Chile a ese país que quedarían excluidos de esta lista de aranceles, tales como el cobre. También se exceptúan a través de esta orden ejecutiva, los productos de madera y otros bienes que no están disponibles en Estados Unidos", indicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

El Ministerio de Hacienda explicó que, "en términos generales, esta orden ejecutiva establece medidas denominadas de arancel recíproco que establece una línea base de 10% de arancel a todas las importaciones de productos hacia EEUU; además, se contemplan aranceles adicionales para determinados países basados en un análisis sobre el comercio bilateral; y, por último, se excluyen una serie de productos y líneas arancelarias, entre las que se encuentra el cobre".

En el comunicado, el Gobierno afirmó que "la medida anunciada señala que los productos que Estados Unidos importe desde Chile tendrán que pagar el arancel mínimo base de 10% para ingresar a ese país, al igual que otros 94 países listados".

"No obstante, hay productos importantes de la canasta de exportaciones de Chile a ese país que quedarían excluidos de esta lista de aranceles, tales como el cobre. También se exceptúan a través de esta orden ejecutiva los productos de madera y otros bienes que no están disponibles en Estados Unidos", aseguró.

Hacienda agregó que "el arancel de 10% aplicado a Chile es el mínimo base para todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica de nuestro país, pues no hay ningún país que se exceptúe de la medida general arancelaria. Más aún, el comunicado de la Casa Blanca que argumenta las medidas no contiene ninguna mención a Chile, como si las hay respecto de algunos países de la región".

"La política de aranceles anunciada hoy se haría efectiva a partir de este sábado 05 de abril. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile está analizando los alcances de la decisión y realizará un pronunciamiento en las próximas horas", finalizó.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, por detrás de China, y además del cobre importa productos chilenos cobre filetes de pescado, frutas, reactores nucleares o calderas, entre otros.

Según el Banco Central de Chile, en 2024 las exportaciones de Chile a Estados Unidos totalizaron 99.165 millones de dólares, lo que representa un aumento de 6,7% respecto al año anterior.

Fitch prevé que muchos países entren en recesión

La agencia de calificación Fitch Ratings afirmó este miércoles que muchos países "probablemente" entren en recesión económica tras la batería de aranceles de Trump.

Olu Sonola, jefe de investigación sobre la economía de Estados Unidos de Fitch Ratings, indicó en un comunicado después de que el mandatario diera a conocer los nuevos gravámenes que la tasa arancelaria del país sobre todas las importaciones se sitúa ahora en torno al 22%, en comparación al 2,5% de 2024.

Esta tasa, incidió, se vio por última vez alrededor de 1910.

"Esto cambia las reglas del juego, no solo para la economía estadounidense sino para la economía mundial. Es probable que muchos países acaben en una recesión", especialmente si esos gravámenes se mantienen durante un período de tiempo prolongado, subrayó el analista.

El mandatario anunció este miércoles -bautizado por él mismo como "Día de la Liberación"- la imposición de un arancel global del 10% para todas las importaciones, que se incrementa en algunos casos, como el 34% para China y el 20% para los productos de la Unión Europea (UE).

El consejo editorial del periódico estadounidense The Wall Street Journal también aseguró tras conocerse los gravámenes que unas posibles represalias por parte de los países afectados por las tarifas podría llevar a "una contracción del comercio mundial y una recesión o algo peor".