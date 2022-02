Operación Renta 2022 inicia en marzo con sistema de ayuda a pymes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que a partir del martes 1 de marzo comienza oficialmente la Operación Renta 2021, un proceso que por tercer año consecutivo se realizará en medio de la pandemia del Covid-19.

Esta medida busca que los contribuyentes realicen su declaración anual de rentas o ingresos anuales, permitiendo que, dependiendo de la situación, se deba pagar impuestos o recibir una devaluación dinero. El llamado es a empresas y emprendedores para que informen sobre los movimientos comerciales del 2021.

Para facilitar este proceso, el SII habilitó un sistema de asistentes destinado a los regímenes Propyme General o Propyme Transparente, a través de una página web personalizada dependiendo del tipo de contribuyente.

Las ayudas entregadas por este organismo permitirán también exportar los datos a Excel, facilitando la comparación con los registros que lleva el propio contribuyente, junto a la incorporación de los montos adeudados o no percibidos del año anterior, entre otras funcionalidades nuevas.

Sobre esta nueva Operación Renta, Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), comentó que, aunque las ventas no fueron buenas el año pasado, este proceso "se debe cumplir".

"Es una responsabilidad con la que hay que cumplir. No nos olvidemos que este año no fue el mejor, las ventas no estuvieron muy fluidas, pero es un compromiso que tienen todos los contribuyentes de primera y segunda categoría. El Servicio de Impuestos Internos hoy prácticamente envía listos los formularios", detalló el líder de la Conapyme.

El proceso finaliza el 30 de abril, aunque cada declaración tiene su propia fecha de vencimiento del plazo.