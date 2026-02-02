Operación Renta 2026: Experto advierte que febrero es clave para evitar multas del SII

La Operación Renta 2026 no empieza en abril. Para muchas pequeñas y medianas empresas (pymes), los aciertos (o los problemas) del proceso tributario se definen con meses de anticipación.

Así lo advierte el experto tributario de Maxxa, Diego Plaza, quien subrayó que febrero es un mes clave para ordenar información, corregir inconsistencias y reducir el riesgo de rectificaciones, observaciones y multas del Servicio de Impuestos Internos (SII).

"Pensar que la Operación Renta comienza recién en abril puede transformarse en un error costoso", sostiene Plaza, quien entrega una serie de recomendaciones para preparar con anticipación el proceso y evitar contratiempos cuando ya esté en marcha.

Revisar el régimen tributario, el primer paso

Según el especialista, identificar correctamente el régimen tributario es fundamental, ya que de ello dependen las obligaciones y la carga impositiva de cada empresa. Las grandes compañías operan bajo el régimen 14 A, con una tasa de impuesto a la renta de 27%.

En tanto, las pymes medianas se rigen por el 14 D3, con una tasa de 12,5%, mientras que las pymes más pequeñas adscritas al 14 D8 no pagan impuesto corporativo, ya que la utilidad se declara directamente en el Formulario 22 de los socios.

"El régimen depende principalmente del nivel de ingresos. Para saber en cuál está la empresa, se debe ingresar con el RUT y la clave al sitio del SII, donde el sistema indica el régimen asignado", explica Plaza.

Cómo evitar observaciones

Otro punto crítico es verificar que todos los Formularios 29 estén correctamente declarados y aceptados. Este documento mensual informa impuestos como IVA, retenciones de honorarios y el Impuesto Único de los Trabajadores.

"Si hay formularios observados o con errores, es muy probable que la Operación Renta también sea observada, lo que puede derivar en rectificaciones y multas", advierte el experto.

Balance actualizado y contabilidad ordenada

Plaza recomienda adelantar la elaboración de un balance general actualizado, que refleje fielmente la situación financiera al cierre del ejercicio. Esto implica registrar correctamente compras, sueldos, honorarios, arriendos, créditos y gastos menores, evitando omisiones que distorsionen el resultado final.

"Una contabilidad clara y completa permite optimizar la carga tributaria, anticipar pagos de impuestos y mostrar una imagen financiera real de la empresa frente a terceros", señala.

Cotizaciones previsionales y declaraciones juradas

Finalmente, el especialista enfatiza la necesidad de revisar que todas las cotizaciones previsionales estén correctamente pagadas y registradas, tanto en Previred como en la Declaración Jurada 1887, que informa remuneraciones y retenciones de trabajadores dependientes.

"Las cotizaciones mal informadas pueden llevar a que el SII rechace esos gastos como deducibles, aumentando la base imponible y el impuesto a pagar", concluye Plaza.

Con una revisión temprana del régimen tributario, los formularios mensuales, el balance y las cotizaciones previsionales, las pymes pueden enfrentar la Operación Renta 2026 con mayor seguridad y evitar sanciones innecesarias.