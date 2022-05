Cobre alcanzó valor por sobre los cuatro dólares la libra

El precio del cobre alcanzó esta jornada un valor de 4,091 dólares la libra en casi nueve meses, debido parte a la situación de la pandemia en China y a la invasión rusa en Ucrania.

El dólar, que llegó a 872 pesos en las últimas horas, retrocedió rondando los 865 pesos.

Precio del cobre BML, 12 de mayo:

US$ 4,091 la libra (US$ 9.018,50 la tonelada)

Variación diaria: -3,72%

Promedio 2022: US$ 4,527 la libra.