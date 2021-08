El cobre subió por cuarto día consecutivo y llegó a 4,25 dólares la libra

El precio del cobre completó su cuarto día consecutivo de cotización al alza, llegando a los 4,25 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

La subida del metal rojo fue de 0,67 por ciento con respecto al cierre del martes (4,22 dólares la libra).

Precio del cobre BML, 25 de agosto:

US$ 4,254 la libra (US$ 9.378,50 la tonelada)

Variación diaria: 0,67%

Promedio 2021: US$ 4,158 la libra