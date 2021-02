El cobre superó los cuatro dólares y todavía no se vislumbra techo

El precio internacional del cobre superó este lunes la "barrera sicológica" de los cuatro dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

El metal rojo se cotizó en 4,113 dólares la libra, llegando a su valor más alto en 10 años; un resultado marcado por el optimismo de los mercados frente al retroceso de la pandemia, los planes de estímulo de países desarrollados y las perspectivas de recuperación de la economía china.

🚨🔵URGENTE: El precio del cobre sigue entregando buenas noticias para Chile!!. El metal rojo partió la semana con todo y cerró en 4 dólares con 11 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres.



Es el valor más alto de la década! @Cooperativa pic.twitter.com/rd0L8GRsVC — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) February 22, 2021

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) detalló que el cierre de esta jornada fue un 2,96 por ciento más alto que el del viernes, cuando, con 3,99 dólares, quedó rasguñando el hito alcanzando hoy.

Con esto, el precio promedio del principal producto de exportación chilena llega a 3,671 dólares la libra en lo que va del año 2021.

Precio del cobre BML, 22 de febrero:

US$ 4,113 la libra (US$ 9.067,50 la tonelada)

Variación diaria: 2,96%

Promedio 2021: US$ 3,671 la libra — Cochilco (@CochilcoChile) February 22, 2021

"UNA GRAN NOTICIA" PARA CHILE

En este escenario, varios expertos hablan ya de un nuevo "súper ciclo" del cobre y otros commodities.

El fin de semana el economista chileno radicado en Estados Unidos José Luis Daza dijo a La Tercera que el precio del cobre podría llegar en los próximos 12 meses a máximos históricos, superando los cinco y hasta los seis dólares la libra.

"Es increíble lo que ha pasado, es muy bueno para el país", comentó esta mañana a Cooperativa la economista Andrea Repetto.

"Yo no soy especialista en el tema y no sé si va a durar o no va a durar, pero ésta es una gran noticia para las arcas fiscales y nos da un alivio, porque estamos en una emergencia y (el precio alto del cobre) nos da más acceso a recursos", explicó.

Con ello, "el Estado tendrá más facilidad para apoyar" a los sectores económicos y a las familias golpeadas por la epidemia, señaló Repetto.