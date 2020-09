El cobre sigue dando buenas noticias para Chile y este martes alcanzó su precio máximo en dos años y tres meses: se cotizó en 3,079 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Precio del cobre BML, 1 de septiembre:

US$ 3,079 la libra (US$ 6.788,50 la tonelada)

Variación diaria: 0,90%

Promedio 2020: US$ 2,604 la libra