Fuerte alza provoca que precio del cobre vuelva a superar los 3 dólares

Una subida de casi 2 por ciento en la Bolsa de Metales de Londres hizo que el precio del cobre regresara a situarse por sobre la barrera de los 3 dólares, como lo hizo por última vez en septiembre.

Este viernes el metal rojo se cotizó en 3,05 dólares la libra con una variación diaria de 1,95 por ciento, según constató la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Con esta alza, su valor promedio este 2020 -que se ha mantenido estable pese a la crisis económica mundial- alcanza los 2,664 dólares la libra, con una variación de -2,49 por ciento respecto al año anterior.

Precio del cobre BML, 9 de octubre:

US$ 3,057 la libra (US$ 6.740,50 la tonelada)

Variación diaria: 1,95%

Promedio 2020: US$ 2,664 la libra.