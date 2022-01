Gobierno adjudicó la licitación del litio a dos empresas

El Ministerio de Minería anunció este miércoles que adjudicó la polémica licitación del litio a dos empresas: la multinacional china ByD y la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte, cuyas ofertas totalizaron 121 millones de dólares para el Estado.

Dos días antes de lo previsto, la cartera informó el resultado del proceso que buscaba producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una.

Fueron otorgadas dos cuotas, una a cada compañía. "BYD Chile SpA presentó una oferta por US$ 61 millones y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. ofertó US$ 60 millones, respectivamente. Ambas ofertas, sustancialmente más altas que el resto de las ofertas recibidas, son las que mejor responden al interés del Estado de aumentar la competencia en este mercado y obtener la recaudación por cuota más satisfactoria. El Estado recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, US$ 121 millones por estas dos cuotas", detalló el Ministerio.

"La entrada de ambas compañías permitirá aumentar el dinamismo de la industria local de litio para que Chile recupere su posición en la escena mundial", enfatizó mediante un comunicado.

🔵🚨URGENTE: Ministerio de Minería notifica adjudicación de la licitación del litio a 2 empresas: BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.



Los detalles aquí 👇🏼@Cooperativa pic.twitter.com/ZfTJbwF51g — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) January 12, 2022

La licitación total consideraba el 4% de las reservas del "oro blanco" en Chile. Sin embargo, puntualizó "las cuotas adjudicadas, por un total de 160.000 toneladas de LME, representan el 1,8% de las reservas conocidas de litio en nuestro país".

Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años -prorrogables por otros dos- para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán 20 años de producción.

La modalidad bajo la cual operarán es un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) suscrito con el Estado. Las empresas se disputaron cuotas de producción, mas no un territorio establecido, ya que -una vez adjudicadas- deberán evaluar dónde se instalarán.

"Previo al inicio de la etapa exploración y producción, las compañías deberán obtener frente a las autoridades pertinentes -ambientales y otras- todos los permisos requeridos, así como generar los espacios de diálogo necesarios para asegurar que los proyectos se desarrollen en armonía con las comunidades locales, cuidando el medioambiente y respetando nuestra legislación vigente", sostuvo el Ministerio.

"Asimismo, el Gobierno trabajará con las compañías adjudicatarias, en el contexto de este proceso de licitación, la incorporación de fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar, a aportes a las comunidades locales y a inversiones en I + D", remarcó.

COMPROMISO PARA CREAR "MESA NACIONAL DEL LITIO"

El proceso, abierto en octubre, ya en los últimos meses del Gobierno de Sebastián Piñera, ha recibido cuestionamientos desde la oposición. El equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, le había pedido postergar los resultados al menos hasta la llegada de la nueva Administración, y también ha motivado recursos ante la Justicia e incluso proyectos de ley para frenar la licitación.

Para el próximo Mandatario este tema tiene mucha importancia, dado que, como parte de programa de Gobierno, ha anunciado la creación de la Empresa Nacional del Litio, la que busca "generar empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto".

Incluso el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, fue citado a exponer detalles ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados. "A lo mejor pudimos haber hecho más esfuerzos" en comunicar y explicar mejor, pero "se ha publicado en los diarios, ha sido un proceso completamente abierto y transparente", defendió el secretario este lunes.

"Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo la tierra o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos", respaldó también la semana pasada Sebastián Piñera, quien aseguró igualmente que "si la intención es crear una Empresa Nacional de Litio, eso se puede hacer".

El equipo de Boric también ha pedido al Gobierno saliente la creación de una "Mesa Nacional del Litio", a fin de "poder construir una política de Estado que nos permita dar claridad a los mercados internacionales, pero también tomar el mandato de nuestro Presidente electo Gabriel Boric de desarrollo para Chile en relación con este mineral tan importante, y visión estratégica más allá de la mera labor extractiva", planteó Izkia Siches, integrante del comando, quien se reunió el miércoles pasado con el biministro Jobet.

Este último punto fue abordado hoy por el Ministerio de Minería en el comunicado sobre la adjudicación de la licitación. "El Gobierno reafirma su disposición a conformar una 'Mesa Nacional del Litio' para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria, con una mirada de Estado y de largo plazo", sentenció.