Grau defiende "transparencia" de acuerdo Codelco-SQM tras cuestionamientos de la Cámara Baja

El acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama avanza en sus aspectos técnicos, pero enfrenta una creciente controversia luego de que la Cámara de Diputados aprobara un informe que recomienda dejarlo sin efecto, señalando que hubo falta de licitación pública, poca transparencia y un perjuicio económico significativo para el Estado.

Según la comisión investigadora, el pacto firmado entre la estatal y la empresa privada ligada a la familia de Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet, habría significado una pérdida fiscal de al menos 6.700 millones de dólares al haberse optado por un trato directo en vez de una licitación internacional abierta y competitiva.

Sin embargo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, desestimó el informe de la Cámara al argumentar que el acuerdo "ha sido sumamente transparente, (ya que) fue anunciado en su minuto en una cadena nacional. Codelco ha avanzado en esto bajo su su liderazgo, ha ido planteando al país cada una de las etapas. Las partes de ese acuerdo se han planteado de manera pública".

"Creemos que, al contrario, es un ejemplo de de transparencia y un acuerdo muy importante para el país, que nos va a permitir no solo mantener y crecer en el liderazgo de litio, sino que le va a permitir a Codelco, la empresa de todas y todos los chilenos, ser una de las empresas líderes en litio", defendió el secretario de Estado.

Candidatos han manifestado posturas cautelosas

Desde el ámbito político, los principales candidatos presidenciales han mostrado posturas críticas y cautelosas frente al acuerdo.

La candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, aseguró que lo apoyaría el acuerdo sólo si se firma antes del cambio de Gobierno, mientras que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, exigió una licitación por falta de transparencia.

En tanto, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respaldó estudios que cuestionan los beneficios económicos del pacto.

A pesar de estas presiones, el directorio de Codelco, integrado por representantes de distintos sectores políticos, ha mantenido su decisión de concretar el acuerdo.

Por lo anterior, la diputada Yovana Ahumada, integrante de la comisión investigadora del acuerdo entre SQM y Codelco, indicó: "Hoy, cuando lo que más se busca es transparencia, creo que esto de parte de Codelco, que es a quien nos corresponde fiscalizar por temas de probidad y de buen uso de los recursos públicos de todos los chilenos, no se hicieron los procesos como corresponde".

"No tenemos certeza de que los valores que se acuerdan durante este tiempo realmente son una ganancia. No hay punto de comparación porque no hay otros ofertando ni haciendo una propuesta", alegó la legisladora.

La comisión investigadora también cuestionó el proceso de consulta indígena, realizado por Corfo, calificándolo de parcial y meramente formal.

"El acuerdo es uno de los más importantes"

Pese a estas críticas, el acuerdo sigue avanzando luego de que la Comisión Chilena de Energía Nuclear aprobara para la futura empresa mixta una nueva cuota de extracción de hasta 330.000 toneladas anuales de litio a partir del año 2031.

En ese sentido, William Díaz, economista y exvicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, puntualizó que "el acuerdo de SQM y Codelco es uno de los más importantes que se han firmado entre empresas chilenas y una oportunidad para que se explote el litio entre una empresa que es dueña de la tierra, Codelco, y una que sabe sacar el litio, que es SQM".

"Sin embargo, los procesos para que tengan sustentabilidad tienen que ser transparentes y, al parecer, eso no fue una condición que se haya cumplido entre SQM y Codelco, habiendo otras productoras mundiales también de litio", advirtió.

Con el plazo máximo fijado para el 31 de diciembre de este año, las empresas continúan con el trabajo para cumplir con las condiciones restantes, aunque el escenario sigue tensionado por una creciente fiscalización parlamentaria, cuestionamientos públicos y la incertidumbre sobre el respaldo político a una alianza nacional clave.