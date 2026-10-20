Petróleo de Texas subió hasta 105 dólares por barril, lo más alto en un mes

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por su sigla en inglés) subió 2,02% en la apertura del mercado este martes 20 de octubre y llegó hasta los 105,75 dólares por barril, su nivel más alto en más de un mes.

A las 9:00 horas de Nueva York, cuando se abren los mercados, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre sumaban 2,09 dólares.

El petróleo de Texas es la referencia para Estados Unidos, pero además es el crudo que importa Chile, por lo que su variación impacta directamente en el precio de las bencinas, el diésel y la parafina en el país.

Analistas apuntan a que el mercado del crudo sigue pendiente de las tensiones en Medio Oriente y sus consecuencias disruptivas en el suministro mundial.

En tanto, el petróleo de Brent -la referencia en Europa- para entregas en diciembre cerró con una mínima baja, de 0,28%, y se ubicó en los 109,55 dólares por cada barril, de casi 159 litros.