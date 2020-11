Aprueban indicación de senador RN que reduce a la mitad los gastos reservados de Presidencia

Tras no recibir la mayoría reglamentaria en su primera votación, en una segunda instancia el Senado aprobó la indicación del RN Juan Castro que reduce a la mitad los recursos contemplados para gastos reservados de la Presidencia de la República en el Presupuesto 2021.

Con esta modificación, el monto designado para estos fines disminuye de 1.810 a 905 millones de pesos, con lo que se aduce que La Moneda "actuará ejemplarmente, enalteciendo así la institución presidencial", consignó El Mercurio.

Por lo demás, que un integrante del oficialismo presentara este cambio causó sorpresa en la Cámara Alta, ya que suelen ser legisladores de oposición quienes plantean este tipo de modificaciones a la Partida 1 durante la tramitación del erario.

La indicación recibió 12 votos a favor, 11 en contra y una abstención, y en ambas votaciones el senador Castro no participó, a pesar de ser su autor.

El parlamentario, que también respaldó el primer retiro de las AFP, dijo no haber apoyado su propia propuesta porque le interesa "que las personas retiren el 10%, por eso no alcancé a estar en la Sala para votar una indicación de sentido común", asegurando que en ambas instancias estuvo ocupado en la tramitación de ese proyecto en las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda del Senado.

Por lo demás, el RN descartó en el matutino que esta indicación vaya en contra del Gobierno, sino que la propuso "con el sentido de ser austero. Y uno muestra la austeridad desde la cabeza".

"Es lo mismo que en una empresa si el dueño se va de viaje al extranjero y a sus trabajadores no se les paguen sus sueldos. Es un tema muy feo. Eso no se puede hacer. Estamos viviendo momentos difíciles y todos debemos ser capaces de colocar una cuota de empatía. Me pareció una indicación razonable. El Ejecutivo tiene que dar el ejemplo", aseguró Castro.