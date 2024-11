Humo blanco: Senado aprobó partida de Salud, ratificando acuerdo con el Gobierno

Recogiendo el acuerdo alcanzado ayer con el Ejecutivo, la Sala del Senado respaldó este miércoles por unanimidad la partida de salud, sin antes revisar en detalle las glosas que habían sido rechazadas en la Cámara de Diputadas y Diputados y observadas en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Por unanimidad se aprobó el Presupuesto del Ministerio de Salud 2025. Muchas gracias a los Parlamentarios por poner en el centro de la discusión a las personas. pic.twitter.com/QjhT7GkFle — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 20, 2024

La tramitación de esta glosa se vio agilizada considerando que la mayor parte de los temas en debate fueron considerados en el protocolo leído por la ministra del Ministerio de Salud, Ximena Aguilera, en la sesión del martes. Esto permitió el retiro de numerosas indicaciones y votaciones separadas por parte de parlamentarios.

Fue así como en la jornada vespertina, los senadores ahondaron en aspectos del acuerdo tales como los recursos que se destinarán a rebajar las listas de espera y el aporte que podrán hacer los Gobiernos Regionales. También se aplaudieron las medidas para materializar la Ley Nacional de Cáncer y facilitar la vida de estos pacientes.

En contraposición, se solicitó aumentar el per cápita de la atención primaria, mejorar la gestión hospitalaria, estandarizar la compra de prestaciones médicas y terminar con las licencias médicas fraudulentas.

"La prioridad número uno es el tema de listas de espera, con un aumento presupuestario de 73.000 millones que se van a adicionar al programa de contingencia de los servicios de salud, para complementar los recursos que ya estaban en la Ley de Presupuesto, los 146.000 millones", destacó la ministra Aguilera.

A su vez, y respecto a las licencias médicas fraudulentas, las senadora republicana Carmen Gloria Aravena señaló que "es una vergüenza que culturalmente los chilenos engañemos a nuestro propio sistema para desbancarlo con licencias médicas en el trabajo; engañan los médicos vendiendo licencias médicas y pagamos todos los chilenos la flojera de unos pocos. Hoy día hay profesionales de la salud que trabajan por los que están en su casa descansando. Eso es un robo en cualquier parte del mundo. A la segunda vez y a la tercera, el empleado público debiera ser despedido sin ningún tipo de justificación".

El acuerdo

Para simplificar las votaciones, se zanjaron con 43 votos a favor los siguientes puntos del acuerdo:

• Cáncer: en el caso del cáncer de mama triple negativo, se ingresará la propuesta de canasta de tratamiento para esta enfermedad en el estudio de verificación de costos para el próximo decreto GES. En corto plazo, se trabajará en reasignación desde el presupuesto del Minsal para establecer un acuerdo de riesgo compartido. En el caso de las cirugías reconstructiva de cáncer de mamas, se estudiará la garantía de oportunidad en la canasta. El ISP implementará un procedimiento para aprobación acelerada de productos farmacéuticos y biológicos cuando éstos hayan sido autorizados por dos o más agencias regulatorias de alta vigilancia reconocidas por la OMS.

• Fondos para listas de espera: se incrementará en 73.000 millones de pesos sujeto a la entrada en vigencia del proyecto de ley de licencias médicas de grandes emisores. Dicho aporte se financiará con la reducción del ausentismo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud producto de las mejoras en la fiscalización.

• Formación de especialistas: se considerarán 1.600 millones de pesos para la asignación de competencias profesionales para médicos especialistas de Atención Primaria de Salud municipal distintos de Medicina Familiar.

• Aporte de GORE: para financiar contingencias operacionales, se podrán recibir recursos de los Gobiernos Regionales (GORE) para gastos en bienes y servicios de consumo. Con cargo a estos recursos solo se podrán financiar gastos transitorios y/o por única vez.

Terapias hormonales

Pese al protocolo de acuerdo, la oposición impuso su mayoría y mantuvo en la Ley de Presupuestos del próximo año que el Minsal no podrá financiar gastos en terapias hormonales en menores de edad.

Si bien el Gobierno no tiene un programa específico para ello, en caso de que algún médico del sector público lo prescriba, y los padres lo consientan, el sector público no podrá comprar medicamentos.

El tema generó un amplio debate entre los congresistas que se dividieron abordando materias como el consentimiento de los padres, el rol del Minsal y el programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) del ministerio de Desarrollo Social.

El senador Rojo Edwards (Social Cristiano) y Felipe Kast (Evópoli) contrastaron posturas sobre este mismo tema: "Lo que pasa es que es una terapia que no conocemos cuáles son los efectos que (estas terapias) va a tener en el futuro y que, finalmente, los niños pueden terminar sufriendo consecuencias", dijo el primero.

Kast, por su parte, remarcó que "no basta con la voluntad de ambos padres, de los tutores legales, sino que, además, tiene que estar el médico. Lo que va a ocurrir es que solamente aquellos que tengan el bolsillo para poder financiar aquello van a poder efectivamente acceder a este tipo de tratamiento y, sinceramente, creo que, si hay algo doloroso es a aquellas familias que les toca padecer esta situación y que nosotros hoy día apoyemos una situación de discriminación donde aquellas personas que no tienen cómo pagar este tratamiento se queden fuera sin recursos, a mí realmente me parece muy lamentable".

Otro punto del acuerdo fue refrendado por unanimidad. Éste establece que se centralizará la compra de servicios a las Sociedades Médicas, por parte de los establecimientos de salud, a través de la Modalidad de Atención Institucional (MAI) de Fonasa. Se podrán contratar estos servicios en casos fundados por razones territoriales, necesidades clínicas o condiciones de precios, previa autorización de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Respecto de lo rechazado en la Cámara Baja, los senadores respaldaron la reposición de los recursos de las concesiones hospitalarias; mientras que se aprobó una indicación del Ejecutivo negociada en Sala, que permitirá que el Minsal pueda destinar recursos para la adquisición de mamógrafos móviles.