Presupuesto: Undurraga cree que Marcel es acertado, pero falta "equidad comunal"

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, valoró la trayectoria del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de cara a cómo se estructura el Presupuesto 2025, pero enfatizó que es necesario que el Estado profundice políticas de equidad comunal.

"Me parece que el ministro Marcel ha dado testimonio, no sólo su trayectoria anterior, sino que también como ministro de Hacienda de ser acertado en los supuestos de crecimiento que el país ha tenido hacia atrás y también en los supuestos de inflación, entonces en los temas más estructurales (...) me parece que el presupuesto está bien enfocado en lo general, donde está nuestra preocupación es que la distribución sea equitativa, fundamentalmente la equidad comunal", dijo en El Diario de Cooperativa.

Según el parlamentario, "los desafíos que hay en seguridad, salud, en educación, en espacios deportivos, cultural, en transporte, incluso en internet; que son servicios privados, son muy distintos (...) hay comunas y barrios que lo tienen todo y comunas y barrios que les falta mucho; y esto no sólo tiene que ver con la campaña municipal".

Por ello, agregó, "le hemos propuesto al Gobierno que de ahora en adelante, desde el año 2025 en adelante, se mida en cada una estas áreas, y en otras más que determinamos, se mida cómo es o cuánto es la infraestructura por habitante y por comuna, de manera tal de que queden claras las brechas y que podamos tener una política pública para abordar esa desigualdad territorial".

Undurraga entregó a Hacienda un "Informe de Equidad Comunal", preparado junto a asesores que apunta a "promover un 'Plan de AUGE de la Ciudad' (como lo fue en el área de salud), entendido como un plan de estándares de servicios y de infraestructura que aseguren calidad de vida en todas las comunas y barrios de Chile".

"Se busca, entonces, apuntar a ciertos mínimos territoriales que busquen asegurar la calidad de vida de los y las habitantes del país, de manera de generar planes para abordar las brechas comunales y sectoriales para cumplir con estos estándares básicos, los cuales se podrán exigir en la discusión presupuestaria del Congreso Nacional", se reseña.