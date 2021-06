Proyecto de apoyo a las pymes es discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara

El proyecto que entrega beneficios económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Minipymes) es discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante esta jornada en su segundo trámite, luego de ser aprobado por la Sala del Senado este martes.

Los beneficios buscan dar un bono o cheque de alivio para las pymes, que -se estima- van a ayudar a cerca de 800 mil micro y pequeñas empresas. Será de un millón de pesos para todas las personas o pymes que hayan tenido alguna actividad o venta en 2019, que hayan tenido al menos un trabajador contratado o hayan declarado ventas al menos dos meses -continuos o no- en 2020.

Está enfocado en aquellas micro y pequeñas empresas cuyos ingresos anuales no haya superado las 25.000 UF durante el año calendario 2020, además, desde el Gobierno explicaron que mediante medidas administrativas serán bajadas las barreras de entrada a las pymes para acceder al sistema de compras públicas, no se pedirá una garantía por la seriedad de la oferta por transacciones desde las 2.000 hasta las 5.000 UTM.

"Este es un incentivo, un alivio que está dado para las pymes que efectivamente tienen iniciación de actividades, eso es así, porque son los universos que nosotros podemos saber que efectivamente son empresas que existen y que son pymes, que han cumplido todos los procesos de formalización, explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Agregando que "tenemos otros mecanismos con los que estamos llegando a personas que trabajan de forma más informal y el mecanismo obviamente corresponde al Ingreso Familiar de Emergencia que está llegando a una cantidad de personas que cubre justamente ese universo".

SE ABRE LA DUDA POR LOS COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES

El diputado Daniel Núñez (PC) planteó que "escuchemos a los actores de las pymes en este tema, yo he tenido muchas inquietudes de los feriantes respecto a que si ellos van a recibir o no este bono, porque entendemos que hay requisitos que en la práctica se les hace imposible muchos de ellos recibirlo, como es tener iniciación de actividades".

Recalcando que "está muy bien lo que logró el Senado, pero yo quiero que acá realcemos el rol de la Cámara de Diputados".

Mientras que a la Comisión asistió el presidente de la Confederación Gremial Nacional de Organización de Ferias Libres, Héctor Tejada, quien indicó que "a veces falta calle, no se visualiza el mundo real más allá de que tenemos un sector indudablemente que va a ser beneficiado por este bono de alivio, pero también tenemos un enorme mayoría que no va a estar y vamos a tener un mundo dual en la feria, uno que va a recibir y otros que no van a recibir, compañeros que trabajan uno al lado del otro y obviamente que no es el mejor clima".

A su vez, Froilán Flores, de la Asociación de Ferias Libres, sostuvo que "no hemos protestado todavía por los más de 300 mil ilegales que están en las colas de las ferias libres y que la autoridad hace vista gorda, yo creo que merecemos con creces ese pequeñísimo beneficio de un millón de pesos".