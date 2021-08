Senador Guillier presentó proyecto para que el comercio cierre a las 19:00 horas

El ahora senador del PRO Alejandro Guillier presentó junto a empleados del comercio un proyecto de ley para que el sector cierre a las 19:00 horas, excluyendo a locales de rubros como alimentación o juegos de azar.

Guillier acogió la campaña que realiza la Alianza de Trabadores del Comercio (ATComer), en orden a adelantar el "cierre de cortinas", para permitir una mejor calidad de vida familiar y evitar el aumento -enfatizan- de delitos que afectan a los empleados, por la hora en que deben regresar a sus hogares.

"Este proyecto obedece al espíritu del nuevo Chile. No puede ser que un trabajador llegue a las 8 de la mañana al trabajar y sean las 10 de la noche, cuando sale de regreso a su casa, donde llega a las 11 o a la 1 de la madrugada inclusive. Eso no es vida, no es justo. La jornada de trabajo debe ser algo razonable", dijo el parlamentario.

En el texto, Guillier plantea que "el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público no podrá extenderse más allá de las 19:00 horas".

"Sin embargo, no les será aplicable esta disposición a los clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego legamente autorizados. También se exceptúan los establecimientos de expendio de combustibles y sus tiendas de conveniencias en medida que coexista la actividad de venta directa de los productos que allí se ofrecen, con la elaboración y venta de alimentos preparados, que pueden ser consumidos por el cliente en el propio local", agrega el artículo.

La modificación propuesta también añade que tampoco estarán sujetos a la norma "aquellos atendidos por su propio dueño, las farmacias de urgencia, y las farmacias que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria".

Para Claudio Sagardía, vocero de ATComer y dirigente de los sindicatos de Cencosud, "tampoco favorece el régimen actual de jornada la vida familiar, gravemente resentida por la falta de tiempo de calidad para criar a los hijos, para la vida en pareja y hasta el tiempo de ocio tan necesario para la salud mental".