El agro pide destrabar paro de camioneros para resguardar envíos de frutas

El mundo de la agricultura nacional expresó estar "muy preocupada" ante el paro de camioneros en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso), y pidió que lleguen a un acuerdo con el Gobierno para que los contenedores con frutas y hortalizas puedan seguir su rumbo comercial.

Los transportistas se encuentran movilizados hace cinco días -desde el jueves 29 de octubre- bloqueando los accesos de los depósitos fuera del puerto, con el objetivo de exigir un reajuste en las tarifas por los traslados de contenedores.

La medida de presión, efectuada por 200 camioneros que retienen aproximadamente tres mil contenedores, surge justo en el inicio de la temporada de cerezas y posterior a las dificultades climáticas que han golpeado fuertemente a la agricultura chilena, que estima una posible afectación de más de 300 mil millones de pesos.

Ante esto, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, hizo un llamado a sus "socios, los transportistas; y a los puertos, a las empresas navieras, a llegar a acuerdos para que el normal abastecimiento de alimentos para Chile y el mundo no sea interrumpido".

"Hay muchos problemas externos que son incontrolables para nosotros (como la guerra en Irán y la consecuente alza de los combustibles, que afectan tanto al rubro como a los transportistas), pero hay problemas internos que tenemos que tener la capacidad de solucionarlos", manifestó.

En la misma línea, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, indicó que la paralización "afecta a la gente del campo, a productores, exportadores y a toda la cadena logística".

Como sector exportador y desde Frutas de Chile, estamos muy preocupados por el paro camionero que afecta a San Antonio. Hoy tenemos más de 30 camiones que están bloqueando el acceso a los terminales extraportuarios donde se encuentran los contenedores que deben ser despachados con fruta fresca", alertó.

"La verdad es que, dado esto, hemos decidido cancelar nuestra participación en el lanzamiento del Cherry Express, que iba a suceder mañana (miércoles) en el puerto de San Antonio" y que iba a enviar cerezas frescas a Shangái, China, en 23 días, lamentó.