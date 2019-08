Gobierno: Sequía es grave, pero no deberían subir precios de frutas y verduras

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que los precios de frutas y verduras "no deberían" aumentar a raíz de la sequía que afecta a gran parte del país, que llevó a decretar emergencia agrícola por escasez hídrica en cuatro regiones.

El secretario de Estado sostuvo "no debiéramos tener alteración de precios porque no hemos tenido heladas y ustedes saben que las heladas de fines de invierno afectan mucho la producción. Por suerte, no hemos tenido heladas, tenemos una producción normal de hortalizas y de frutas en general, así que no debiéramos tener" alzas.

Walker afirmó sólo han visto alza de precios "en los productos normales de esta fecha (estación), ejemplo, en esta fecha empiezan a escasear las manzanas, las peras, los kiwis, algunas hortalizas, baja el volumen y sube un poco el precio".

Por ello, el titular de Agricultura dijo que el atribuir el aumento del valor de los productos a esta emergencia agrícola "es especulación".

La cartera decretó este miércoles emergencia agrícola por escasez hídrica para 17 de las 52 comunas de la Región Metropolitana, sumándose a las regiones de O'Higgins, Coquimbo y Valparaíso, aunque, según el ministro, "pudiera haber más".

La emergencia hay que tratarla "como un tema de Estado"

Ante esta situación, Walker reconoció que "estamos con una de las sequías más grandes de los últimos 60 años".

"Hasta el 31 de diciembre dura la emergencia agrícola, pero vamos a tener que ir evaluando esto mes a mes porque la situación hídrica del país es muy grave. Estamos con seis regiones de Atacama al Maule con un déficit de precipitaciones en un promedio de un 65 a 70 por ciento, en la Metropolitana llega a un déficit de 74 por ciento y en Coquimbo de un 89 por ciento", detalló.

Frente a esta "emergencia grave", el titular de Agricultura dijo que esta situación hay que tratarla "como un tema de Estado, como un tema país, donde no hay Gobierno ni oposición y la verdad es que el fenómeno del cambio climático llegó para quedarse".