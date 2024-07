CCS enfocó su aniversario 105 en la crisis de seguridad

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) celebró su aniversario 105, en la que participaron varios ministros de Gobierno y donde además se puso el foco en la crisis de seguridad por la que atraviesa el país.

La presidenta del gremio, María Teresa Vial, declaró que "como dijo hace poco el Presidente: sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay justicia. Debemos reconocer con justicia, con lealtad, los esfuerzos realizados en esta materia. Conscientes de que no es una labor fácil, es muy difícil, pero necesitamos hacer más y hacerlo mejor".

"Los medios tradicionales no son suficientes, estamos enfrentando un crimen organizado y métodos a los cuales no estamos acostumbrados", enfatizó.