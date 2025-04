El 61% de los locales comerciales sufrió a la delincuencia en la segunda mitad de 2024

La encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) evidenció que, durante el segundo semestre del 2024, el 61,5 por ciento de los locales registraron algún delito.

El sondeo incluyó a 1.202 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt; y el 61,5 por ciento se ubica levemente por encima de la medición anterior (59,6 por ciento), con "un alza significativa en Antofagasta, Valparaíso-Viña del Mar y Temuco", señaló el gremio.

Por rubro, se anotaron "alzas significativas en los niveles de victimización en Estaciones de Servicio, Compra y Venta de Automóviles y Empresas de Logística", mientras que "Tiendas por Departamento, Supermercados y Farmacias registran un nivel de victimización de 82,6 por ciento".

"Los resultados de esta nueva medición nos preocupan profundamente", señaló el presidente de la CNC, José Pakomio, que explicó: "No hemos logrado recuperar los estándares que teníamos antes del estallido social y de la pandemia".

"En casi todos los rubros el gasto en seguridad ha aumentado, duplicándose en el caso del grupo de 'otros minoristas'. Y al analizar por tamaño de empresa, es en las más pequeñas donde este gasto crece con mayor fuerza: lamentablemente, las pymes siguen siendo las más afectadas en materia de seguridad", enfatizó el dirigente gremial.

"El comercio ambulante está estrechamente vinculado"

"El aporte de los privados en materia de seguridad no deja de aumentar. Día a día, los comerciantes asumen mayores costos para proteger sus negocios, mientras el aporte público no parece ir a la par. Claramente existe un desbalance", y pese a todo, "la victimización no disminuye, ni tampoco la percepción de inseguridad en los barrios ni la presencia del crimen organizado", afirmó.

Pakomio resaltó además que esta encuesta confirma una tendencia ya denunciada: "El comercio ambulante ilegal está estrechamente vinculado al aumento de la inseguridad", y ante ello "es fundamental dotar de más atribuciones a los municipios y a Carabineros".

La encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la CNC evidencia que, durante el segundo semestre del 2024, un 61,5% de los locales fueron víctima de algún delito.



Revisa el informe 👉🏻 https://t.co/VW3SQGpPrq pic.twitter.com/jXWKGWGIAg — Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (@CamaraNacional) April 8, 2025

Los ilícitos más comunes

De acuerdo al estudio de la CNC, los delitos y/o faltas más frecuente son el hurto (27,5%), daños materiales al local – incendios, destrozos y rayados, entre otros - (25%) y hurto hormiga (24%).

Más atrás viene el robo de accesorios de vehículo comercial (14,2%), delito económico (11,4%) y robo de mercancía en ruta (8%).

El robo con violencia afectó a un 5,2% de los encuestados, y los saqueos al 4,3%.

El gran retail (tiendas por departamento, supermercados y farmacias) es claramente el más victimizado en el hurto hormiga (61,9%) y hurto (50,6%), mientras en las estaciones de servicio, compraventa de automóviles y logística, destacan el hurto (42,1%), daños materiales al local (33,7%), el robo de accesorios de vehículo comercial (23,1%) y robo con violencia con 13,7%.

La encuesta también reflejó que, entre los locales victimizados, el 56,2% no denunció; y de aquellos que denunciaron al menos una vez, el 76,3% no obtuvo la respuesta ni el resultado esperado.

Las principales causas que inhiben las denuncias son la poca confianza en la eficacia de denunciar (67,1%), ser un robo de bajo monto (45,5%) y ser un trámite engorroso (39,6%).

Más atrás siguen la falta de tiempo (28,4%) y la falta de pruebas (22%).