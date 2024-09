La productividad en Chile sumó décimo trimestre consecutivo a la baja

Una medición elaborada por Clapes UC reveló que la productividad en Chile completó 10 trimestres consecutivos de caída, una situación que fue alertada previamente en un informe del Banco Central al Senado debido al débil crecimiento de tendencia que se proyecta para la próxima década.

El índice de Productividad Total de Factores-A (PTF) registró una disminución interanual de 1,8% en el segundo trimestre (abril-junio), reforzando un período de contracción que se arrastra desde el comienzo de 2022, consignó El Mercurio.

En esa línea, la PTF busca diferenciar las variaciones del producto interno bruto asociadas al progreso técnico, respecto de las variaciones explicadas por cambios en la acumulación de factores productivos primarios (capital y trabajo), que apunta a la relación que existe entre la cantidad de bienes producidos y los recursos que se utilizaron para ello.

El director de Clapes UC, el exministro Felipe Larraín, expuso que "en línea con una economía que no crece, la productividad total de factores volvió a caer en el segundo trimestre. Ello muestra que el país presenta un problema estructural que requiere acciones concretas para revertir las bajas proyecciones de crecimiento tendencial entregadas por el Banco Central para la próxima década, de apenas 1,8 por ciento".

[EN PORTADA] 📉@ElMercurio_cl destaca que la productividad en Chile completa 10 trimestres de caída consecutiva, de acuerdo a un indicador elaborado por #ClapesUC.



Nuestro índice de Productividad Total de Factores-A (PTF), anotó una disminución interanual del 1,8% en el segundo… pic.twitter.com/N6Y80VHZuL — CLAPES UC (@ClapesUC) September 21, 2024

Mismo resultado en otras mediciones

El estudio también detalló que el índice corregido por la calidad e intensidad del uso del empleo a través de salarios y horas trabajadas (PTF-B) anotó una baja interanual del 0,5 por ciento entre abril y junio de este año, lo que Clapes UC atribuyó a que la cantidad de horas trabajadas sufrió una disminución; sumado a un retroceso general de la productividad de los empleados.

Por su parte, el índice que ajusta el stock de capital por la intensidad y costo de uso (PTF-C) registró una disminución del 2,0 por ciento interanual en el mismo período, esto como resultado del aumento en la intensidad del uso del capital, según se detalla en el informe.

En tanto, el índice PTF-D, que depura el stock de capital y el trabajo para capturar el grado de utilización de la calidad de ambos factores de producción, anotó un decrecimiento de 0,7 por ciento en el segundo trimestre en comparación al mismo período de 2023, acumulando así siete caídas en los últimos 10 trimestres.

En ese sentido, Larraín puntualizó al rotativo que la caída de la productividad en dichas mediciones se produce en "un entorno económico y político que no está promoviendo el desarrollo de grandes proyectos de inversión, dado que la inversión muestra una caída de 4,1 por ciento en el segundo trimestre recién pasado. (A raíz de lo anterior), podemos proyectar que, en 2024, caerá por segundo año consecutivo".

"Privilegiar la confrontación por sobre los acuerdos ha limitado nuestra capacidad de crecimiento. No cabe duda, Chile puede crecer más. Crecer entre un 4 y un 5 por ciento no puede ser sólo un deseo, sino un imperativo, porque aspirar a una expansión promedio por debajo del 2 por ciento, significará un incremento de la pobreza, en la desigualdad y un menor ingreso per cápita", concluyó.