Cámara Minera lamentó designación de Kast: "Un experto en agronomía"

Luego del anuncio de los 24 ministros y ministras que asumirán el 11 de marzo con el Presidente electo, la Cámara Minera de Chile lamentó que José Antonio Kast optara porque la cartera de Minería quedará en manos de un biministro, junto a Economía.

"Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía", comentó el presidente del gremio, Manuel Viera.

El dirigente agregó que "se le había solicitado al Presidente electo que la cartera de Minería no sea encabezado por un biministro o triministro, lo que no se tomó en cuenta".

"Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría. No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, biministro de Economía y Minería a partir del 11 de marzo; el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas para el sector", aseveró.

No obstante, la cámara dijo que tiene "disposición a colaborar con el ministro Mas para impulsar el desarrollo sostenible, para revisar las dificultades que enfrenta el sector y los requerimientos que tiene para estar a la altura de lo que el mundo está requiriendo".

Mas es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, empresario en los sectores de construcción, inmobiliario e infraestructura; y además es vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).