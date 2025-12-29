Máximo Pacheco encabezará NovaAndino, empresa de Codelco y SQM que explotará litio

Con la presencia del Presidente Boric y los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; Economía, Álvaro García; y Minería, Aurora Williams, la sociedad NovaAndino Litio SpA -que se encargará de la producción del mineral en el marco del acuerdo entre Codelco y SQM- celebró su primera reunión de directorio, donde nombró a los cargos que lo conformarán.

La sociedad operará hasta el año 2060, según estipula el convenio entre ambas mineras que busca convertirla en la mayor productora de litio en Chile, a partir de la fusión de SQM Salar y Minera Tarar de Codelco; todo en el marco de la Estrategia Nacional del Litio presentada por la Administración Boric en abril de 2023.

En este escenario, el directorio de NovaAndino Litio SpA quedó conformado por tres directivos de Codelco y tres de SQM, tal como se había acordado. Los primeros son el presidente de la cuprifera estatal, Máximo Pacheco, y los directores Josefina Montenegro y Alfredo Moreno.

Los otros tres directivos, en tanto, son el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, y los directores Manuel Ovalle y Hernán Uribe.

Pacheco será el presidente de NovaAndino, mientras que Ramos será su vicepresidente.

Una de las primeras prioridades del directorio es presentar a las autoridades ambientales el proyecto Salar Futuro para expandir la producción de litio con la incorporación de nueva tecnología de salmuera, que usa menos agua y es amigable con el medioambiente.

"Esta sociedad nace con sólido respaldo y legitimidad"

"Este proyecto recorrió un camino exigente, sometido a todas las instancias que la institucionalidad chilena y los marcos regulatorios internacionales disponen para iniciativas de esta magnitud. Haber completado con éxito este proceso nos autoriza a afirmar que esta sociedad nace con sólido respaldo institucional y con plena legitimidad", destacó Pacheco.

"Hoy damos forma a una decisión de largo aliento, pensada para Chile y para las próximas generaciones (...). Podemos asegurar que Nova Andino Litio actuará con máxima responsabilidad ambiental, respeto por el territorio y las comunidades que lo habitan, y un compromiso con el desarrollo sustentable de nuestro país y el planeta", agregó el ejecutivo.

"Para mí es un honor haber sido elegido como el presidente del directorio de Nova Andino Litio por la importancia de esta empresa para Chile y porque marca la entrada de Codelco al negocio del litio. Codelco es, desde hoy, una empresa que produce cobre y litio: esto ocurre por primera vez en los 54 años de su historia y con ello ponemos a Chile como protagonista en la transición energética y la descarbonización de la economía", valoró Pacheco.

"Para crecer y para desarrollarnos como país, necesitamos la cooperación y la colaboración. Y aquí, Codelco y SQM, dos empresas líderes y gravitantes para la economía del país, se han unido para colaborar, cooperar, ser socios y transformar a esta empresa (NovaAndino) en el productor de litio más grande del mundo", añadió.

Por su parte, Ramos afirmó que "esta asociación reúne conocimiento y experiencia operacional, equipos técnicos y profesionales de primer nivel, escala y redes comerciales en varios países, presencia en el territorio y compromiso con la sostenibilidad, así como una visión compartida de largo plazo, lo que permitirá aportar desde Chile a la transición energética global".

SQM descarta conflicto con la china Tianqi

La conformación del directorio de NovaAndino se dio pese a los intentos de la empresa china Tianqi de detener la creación de la sociedad, que alegó en tribunales una supuesta ilegalidad de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al darle luz verde.

Tianqi tiene una participación del 22% en SQM, pero Ramos desestimó que haya un conflicto entre ambas: "No hay conflicto. Tianqi es accionista de SQM y ha ejercido cada uno de sus derechos como accionista. Ellos tienen una opinión distinta a lo que decidió la CMF y ha ido a tribunales en distintas ocasiones, pero no es un conflicto con SQM", sostuvo.