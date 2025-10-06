Flota pesquera china genera preocupación en las costas de Arica e Iquique

Una profunda preocupación se ha instalado en el sector de la pesca artesanal del norte de Chile debido a la presencia de una masiva flota pesquera de bandera china operando frente a las costas de Arica e Iquique.

Según reportes, se trata de más de 100 embarcaciones que, si bien se encuentran fuera del territorio marítimo chileno, generan alarma por su actividad extractiva de recursos como la jibia y el calamar.

Ante la inquietud generada, autoridades se reunieron durante la jornada para analizar la situación y coordinar acciones de fiscalización.

El diputado por Tarapacá y presidente de la Comisión de Pesca, Matías Ramírez (PC), confirmó el encuentro con el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Armada para "conocer el proceso de fiscalización de dos embarcaciones con de bandera china que se encuentran cercanas a los puertos de Iquique y Arica".

"Esto en razón de una preocupación legítima respecto a que estaban realizando labores de pesca en aguas nacionales, cuestión que fue descartada al conocer la estación de monitoreo que existe en Sernapesca", sostuvo.

A pesar de que no se ha constatado pesca en aguas jurisdiccionales chilenas, el diputado reafirmó la seriedad del asunto.

"Como diputado por Tarapacá, pero además como presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, evidentemente estamos muy preocupados de esta situación y hemos solicitado en este caso a las autoridades también tomar los resguardos necesarios", concluyó.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, la Armada desplegó recursos en la zona. Según se informó, "hay medios marítimos como también aéreos de la Cuarta Zona Naval que se encuentran desplegados en esta zona realizando diversas labores de fiscalización a estas embarcaciones chinas".

Además, se recordó que estos buques arriban periódicamente al puerto de Iquique con el objetivo de realizar el recambio de sus tripulaciones, lo que mantiene una presencia constante en la región.