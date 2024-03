Presidente de Huachipato: "Esta agonía ha durado 12 años"

"Nosotros hemos vivido esta agonía desde hace más de 12 años, cuando partió el exceso de producción de China, con algunas acciones de dumping (competencia desleal) hacia todos los mercados del mundo".

Así resumió Julio Bertrand, presidente del directorio de la siderúrgica Huachipato, la principal productora de acero de Chile, la crisis que detonó ayer la decisión de suspender las operaciones de la icónica planta de Talcahuano, en la Región del Biobío, "por tiempo indefinido" ante la crítica situación que atraviesa y tras considerar insuficientes las medidas antidumping contra el acero procedente del gigante asiático.

"Dijimos 'suspender indefinidamente' porque todavía estamos viendo si entramos en razón como país para darle viabilidad a esta industria y no perdernos Huachipato, que es una empresa que podría aportar mucho en el futuro, en una industria del acero sostenible, verde, con circularidad, con uso de minerales de hierro chilenos", afirmó.

El cierre de la compañía, propiedad del grupo CAP, fue anunciado hace 24 horas, después de que la Comisión Antidistorsiones, una institución de carácter independiente que asesora a la Presidencia en caso de competencia desleal, aseguró que existe "evidencia de dumping" y recomendó aplicar aranceles a la importación de barras y bolas de acero de origen chino, con quien Chile tiene un tratado de libre comercio desde 2006.

El órgano asesor recomendó específicamente implementar sobretasas arancelarias del 9,2%, el 14,2% y el 22,5% (un promedio del 15,3%) a tres empresas chinas, que representan más del 85% de las importaciones de bolas de acero; y aranceles del 10,3%, el 10,4%, el 19,8% y el 19,8% (un promedio del 15,1%) a cuatro compañías chinas que suponen el 100% de las importaciones de barras de acero. Para la siderúrgica son insuficientes, pues pedía el 25%.

Según Huachipato, que genera cerca de 20.000 empleos directos e indirectos, el precio del acero chino es un 40% inferior a su valor normal, lo que le ha llevado a registrar en el primer semestre de 2023 pérdidas por 279 millones de dólares y a cerrar el pasado enero una de sus líneas de producción.

"Lo que hicimos fue hacer una investigación económica intentando reconstruir el costo de producir una barra de molienda en China y compararlo con el valor con el que llegaban a Chile. El resultado que nos dio eso, con números objetivos, es que el dumping era de un 25% y hasta un 32,9% para el caso de las bolas de molienda, producto que no comercializamos. Ese es el número y, más que solicitarlo, lo que hicimos fue aportar antecedentes fundamentando ese número, porque la que tenían que resolver era la Comisión", explicó Bertrand en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El presidente de la siderúrgica afirmó que los aranceles recomendados por el órgano "no solamente no son suficientes para la viabilidad económica de Huachipato, sino que, además, generan más distorsiones de mercado al ser diferenciados". Esto, explicó, "porque van a estimular a que el precio de paridad de importación hacia Chile de esos productos va a estar determinado por aquel exportador chino que tiene el arancel más bajo. Eso nos pone en una situación de riesgo que no nos permite darle fundamento ni viabilidad al proyecto y al negocio de Huachipato".

Bertrand recordó que en los últimos años, la Unión Europea y más de medio centenar de naciones, como Estados Unidos, México, Canadá, Brasil e India, han aplicado medidas antidumping para equilibrar las distorsiones provocadas en los mercados locales por el acero chino. "No estamos muy lejos de la realidad de los países que han impuesto medidas de protección", aseguró.

Finalmente, garantizó que no habrá despidos inmediatos: "No todavía, porque estamos planificando cómo ir apagando esta siderúrgica y, entonces, necesitamos a toda la gente. Esto va a ser gradual".

Esta mañana, en conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que el Ejecutivo hará el "mayor esfuerzo" para revertir el cierre de la planta.