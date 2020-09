Sichel aseguró que el BancoEstado cuenta con "un seguro de ciberseguridad"

Tras el inédito ciberataque que afectó a todas las operaciones del BancoEstado, el presidente de la entidad financiera, Sebastián Sichel, aseguró este martes que cuentan con "un seguro de ciberseguridad".

🔵Ahora: El Presidente del Banco Estado informa que un 30% de las sucursales y un 40% de las cajas a esta hora se encuentran operativas.



¿Cuándo se normalizarán los procesos? "Entre mañana y pasado", reconoce Sebastián Sichel. @Cooperativa pic.twitter.com/0SbbN79GKs — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) September 8, 2020

El ex ministro de Desarrollo Social reiteró que, de momento, "no hay ninguna información de robo de fondos y no hay ningún dato especial (...) quiero ser enfático, no ha habido robo de datos".

En el matinal de Mega, Sichel indicó que "el banco se había protegido y había contratado, además, un seguro de ciberseguridad, es uno de los pocos bancos que lo tenía, que -además- protege todos los daños que pudieran haber causado terceros".

Ya se detectó el "software malicioso" que afectó a 12 mil computadores, los cuales están siendo limpiados uno a uno; todo con la idea de tener este miércoles la mitad de las sucursales abiertas a lo largo del país.

"Estamos haciendo un esfuerzo gigante para ir máquina por máquina, computador por computador, reactivándolos para ir abriendo sucursales", expresó.

Al cierre de esta nota hay 92 sucursales abiertas, de un total de 410, según el último balance de la entidad financiera, desde donde llaman a usar Caja Vecina o realizar transacciones electrónicas.