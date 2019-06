Gobierno designó a Mario Farren como nuevo "zar" en ciberseguridad

El Gobierno designó a Mario Farren Risopatrón como nuevo "zar" en ciberseguridad.

Farren, quien se desempeñó como superintendente de Bancos e Instituciones Financieras hasta el pasado 31 de mayo, dejó el cargo una vez que el organismo se integró a la Comisión para el Mercado Financiero.

Según informó la Subsecretaría de Interior a través de un comunicado, "Farren tendrá la tarea de coordinar con los sectores público y privado las acciones y políticas públicas destinadas a abordar las materias vinculadas a la Ciberseguridad".

En esa línea, destacaron la trayectoria del ex superintendente que es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Finance de la Booth School of Business de Chicago.

Además, dice la comunicación, "ha participado en el Consejo de la Cámara Americana de Comercio en Chile, ha sido director de la Asociación de Bancos del Perú, Casa de Bolsa de México y director del Depósito Centralizado de Valores de Colombia".

El nombramiento ocurre después de la masiva filtración de datos de más de 41 mil clientes de Redbanc ocurrida esta semana.

El puesto estaba vacante desde noviembre del año pasado, cuando el entonces asesor presidencial en Ciberseguridad, Jorge Atton, fue nombrado intendente de la Región de La Araucanía. Hasta la fecha, parlamentarios de oposición había solicitado un remplazo en el cargo con "urgencia".