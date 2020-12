Asesores previsionales piden no ser confundidos con Felices y Forrados: "Nos genera un grave daño reputacional"

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) pidió a la gente que no la confunda con Felices y Forrados, la empresa fundada por Gino Lorenzini y que está en el centro de la polémica reciente, ya que esta no es regulada legalmente y su actuación -acusa la AGAP- daña la reputación del rubro.

Ann Katharine Clark, presidenta de la AGAP, diferenció que "Felices y Forrados no es por ningún motivo un asesor previsional, y no pertenece a nuestro gremio, que reúne a profesionales reconocidos por ley y permanentemente fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones".

"El lenguaje es importante y no confundan a dichos agentes (Felices y Forrados) con asesores previsionales regulados, de lo contrario, informamos a la ciudadanía que se genera un grave daño de reputación hacia nuestro gremio", advirtió.

