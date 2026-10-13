Romero pide "parar en seco el fantasma de un nuevo retiro" desde las AFP

En El Primer Café de este martes, el diputado republicano Agustín Romero manifestó preocupación frente a la intención planteada por el Partido de la Gente de impulsar un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales, destinado esta vez a quienes llevan largo tiempo afectados por el desempleo.

El legislador oficialista dijo a Cooperativa que "en esto efectivamente hay que reconocer una situación de emergencia", y buscar herramientas que sirvan "de puente" entre el corto plazo y el "futuro promisorio" de la economía chilena: un "puente entre la emergencia y la estabilidad".

"Se necesita que haya una mano del Estado -que es parte de lo que nosotros creemos como rol subsidiario- para poder paliar la situación de crisis", pero "todos tenemos claros los efectos de los retiros de fondos previsionales: el daño que hicieron y que hoy día estamos tratando de corregir en el tema del mercado capitales", advirtió.

"Sería tremendamente complicado que no hayamos aprendido la lección. Yo parto de la base que vamos a tener la madurez suficiente para que, en caso de que vuelva a aparecer este fantasma de los retiros -que puede sonar muy bien, pero que, en definitiva, le hace muy mal al país-, seamos capaces de pararlo en seco entre todos y decir: podemos buscar distintas alternativas, pero un retiro es lo peor que podemos hacer", planteó.

"Vayamos monitoreando qué podríamos mejorar, pero hacer un retiro, sinceramente, es algo es terrible... No caigamos nuevamente en algo tan grave, que le haría pésimo a nuestra economía y al país, y demostraría que no somos capaces nosotros mismos de defender ciertos principios. Si vimos que fue un desastre para la economía, no podemos volver a caer en lo mismo", sentenció el parlamentario oficialista.