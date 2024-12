Campaña de las AFP contra la reforma recibe críticas incluso desde la derecha

Los parlamentarios opositores e integrantes de la Comisión del Trabajo Ximena Ossandón (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Henry Leal (UDI) criticaron este lunes la propaganda de las AFP en contra de la reforma previsional, y argumentaron que "se les pasó la mano" y que "existen presiones" de parte del sector.

De acuerdo con La Segunda, la controversia se originó tras un estudio publicado por el Observatorio Perspectivas -entidad vinculada a las aseguradoras-, titulado "Pensiones hoy, sacrificio mañana: Por qué decir no al reparto y al préstamo".

El informe considera que son "inviables" dos de los mecanismos que generaron consenso en la mesa técnica: la cotización del 0,5% dirigido a equilibrar las pensiones de las mujeres, y los préstamos reembolsables vinculados a la garantía por año cotizado.

Frente a esto, la diputada Ossandón (RN) fustigó que, "para ser bien franca, considero que se les ha pasado la mano en la propaganda a las AFP, entendiendo que tienen mucho que decir y que aportar (...). Su análisis crítico ha sido casi cero", advirtió.

A renglón seguido, la parlamentaria denunció que "en un spot, (las AFP) ponen a la mujer trabajando, pero obvian decirle muchas cosas a la mujer: la diferencia de cotizaciones a igualdad de condiciones con el hombre, las lagunas relacionadas con la maternidad... Están siendo muy poco objetivos en esta propaganda que debe ser muy cara, además".

"No queremos que se terminen las AFP, pero queremos mejorar el sistema y todos los sectores tendremos que poner algo. Entiendo que tomen una posición, pero eso no coartará que el Congreso tome la mejor decisión para los afiliados", reparó Ossandón.

Leal: Si las decisiones tomadas afectan a las AFP, "tendrán que afectarlas no más"

Su par de la UDI Henry Leal señaló que le "importa bien poco" la opinión de las aseguradoras, ya que "es un gremio que tiene sus intereses y los está defendiendo".

Además, "la decisión sobre la reforma la tienen que tomar ahora los senadores, no las AFP. Y si esas decisiones afectan en alguna medida a las AFP, tendrán que afectarlas no más: lo importante es que encontremos fórmulas para mejorar las pensiones", subrayó.

"Si esa fómula es con o sin separación de la industria, no es lo relevante de por sí. Lo que importa es que las pensiones suban, y que no se afecte la sustentabilidad del sistema", concluyó el diputado Leal.

Senador Cruz-Coke: "Existen presiones"

Por último, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke admitió que "cada uno hace valor los intereses que considera importantes en materia de discusión", aunque "en esto existen presiones".

No obstante, "eso no obsta a que tengamos nuestra propia opinión", dijo después.

Consultado por el medio citado sobre si las AFP están yendo muy lejos con el lobby que efectúan en el Congreso, el parlamentario respondió que "eso lo tendrá que juzgar la opinión pública. Tengo que remitirme al debate técnico para proteger los ahorros y tener mejores pensiones".

El diputado Frank Sauerbaum (RN), en tanto, fue más cauteloso con las críticas hacia las aseguradoras: "Es conocida su posición, no me asombra. Será un aporte a la discusión. Ellos están en su legitimo de derecho. Nosotros tomaremos decisiones, para eso existe el Congreso (...). Me interesa estudiar los números (del estudio)", indicó.