Comenzó retiro de 10%: Usuarios reportan problemas en sitio web de AFP Modelo

Durante esta mañana, la AFP Modelo se transformó en tendencia en Twitter, ya que usuarios denuncian problemas en su sitio web para realizar el proceso de retiro excepcional del 10% de fondos.

Algunos no pudieron completar el proceso de retiro porque la página estaba caída y otros denunciaron que no les enviaron el correo electrónico del último paso. Lo más reportado fue que la AFP solicitó una foto del carnet de identidad por ambos lados, algo que no estaba en el instructivo oficial de la Asociación de AFP.

Frente a esto, la administradora respondió a través de sus redes sociales explicando por qué pedían esta fotografía. "Producto de la gran circulación de estafas, hemos optado por validar con una foto de carnet tu información, de manera de resguardar y proteger tus ahorros", explicaron.

⚠️Ante el gran número de consultas: https://t.co/bywdTZMnuA es nuestra página oficial para solicitar el retiro 😉

Producto de la gran circulación de estafas, hemos optado por validar con una foto de carnet tu información, de manera de resguardar y proteger tus ahorros. — AFP Modelo (@AFPModelocl) July 30, 2020

hice el trámite en AFP Modelo, pero el último paso consiste en un mail o SMS de verificación. Pasados 10 minutos no ha llegado ni el SMS ni el mail. #AfpModelo — #apruebo#convenciónconstituyente (@sawyer_cactus) July 30, 2020