Diputada Concha: El Estado "dará un manotazo" a los ahorros en la reforma previsional

La presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, abordó en Cooperativa el proyecto de la reforma de pensiones que se tramita en la Comisión de Trabajo del Senado, y afirmó que su tienda votará en contra de la iniciativa en la Cámara Baja porque "el Estado dará un manotazo directo a los ahorros adicionales de los trabajadores".

La Comisión se encuentra votando las indicaciones del proyecto ingresadas por el Gobierno luego que éste llegara a un entendimiento con los integrantes de Chile Vamos. Posteriormente, el documento se enviará y se debatirá en la Comisión de Hacienda del Senado; luego, será votado en la Cámara Alta en su segundo trámite; y, finalmente, se someterá a sufragio en la Cámara Baja en su tercer trámite.

Frente a esto, la diputada Concha señaló que "no estamos de acuerdo con el entendimiento al que llegó Chile Vamos con el Gobierno, pues creemos que no cumple con la expectativa que los chilenos esperan. La gente espera mucho que suba su pensión, pero no a costa de cotizar un extra a un fondo de reparto para otros".

"Son los trabajadores de esfuerzo quienes terminan financiando todo esto", aseguró la socialcristiana, en referencia al préstamo reembolsable de 1,5% proveniente de la cotización adicional de los trabajadores ideado por el Gobierno, a fin de mejorar las pensiones de los actuales jubilados.

"El 1,5% de ese préstamo va para el Estado, pero no está especificado el mecanismo que diga cómo va a reembolsarse", reparó la parlamentaria; situación que, a su juicio, configura "un manotazo directo a la cotización adicional de cada trabajador".

Asimismo, Concha indicó que "el mayor problema del Estado no es que no tenga recursos para avanzar en aumentar las pensiones de los adultos mayores, sino que es un mal administrador de esos activos. (Por lo tanto), mientras eso (el "manotazo") exista, votaremos en contra de la propuesta".

Desde el PSC "hemos llamado a primarias amplias"

Por último, en cuanto a las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, la vicepresidenta sostuvo que desde el Partido Social Cristiano "hemos hecho un llamado reiterado a tener una primaria amplia en el sector".

"Sin embargo, mientras eso no suceda, por supuesto que vamos a competir directamente en la primera vuelta. Tenemos precandidatos que ya se están desplegando", adelantó.