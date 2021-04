El ex subsecretario Felipe Salaberry (UDI) deploró en El Primer Café la "actitud" de Evópoli y de su candidato presidencial, Ignacio Briones, quienes se desmarcaron del proyecto alternativo del Gobierno para un tercer retiro de fondos previsionales, presentado el domingo, que busca hacer frente a la iniciativa opositora ya despachada del Congreso. "Lamento la actitud", dijo el ex secretario general gremialista, recordando que el ex ministro de Hacienda, que tras el anuncio de La Moneda acusó que esta discusión antepone los intereses electorales por sobre el beneficio de las personas, "fue parte del segundo retiro, fue quien llevó la discusión legislativa".

