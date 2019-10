Ex superintendente: Hay que aumentar el pilar solidario e incluir seguros para mejorar pensiones

El académico y ex superintendente de Pensiones Guillermo Larraín entró de lleno en el debate por las bajas pensiones y la propiedad de los fondos, esto derivado de la solicitud de una profesora de Calama que pidió a la justicia sacar sus recursos de la AFP.

En conversación con Lo que Queda del Día, Larraín planteó la receta que a su juicio puede permitir mejorar las pensiones en Chile por el pilar solidario y por los seguros.

"Acá la receta tiene dos elementos. Uno, que es algo que el gobierno contempla, que es incrementar el pilar solidario, que hoy día es más o menos el 0,7 del PIB y hay que al menos duplicarlo en un horizonte relativamente pequeño", dijo el académico, quien añadió que este pilar debe llegarle "a la clase media, incluso a la clase media alta, estoy pensando en el 80 por ciento de la población con acceso".

"La otra parte de la solución es que el sistema previsional chileno reposa excesivamente en el ahorro, está muy bien el ahorro, es muy útil, sirve para muchas cosas, y lo que no tenemos prácticamente nada son seguros. La mayor parte de los sistemas de pensiones del mundo tienen un componente de seguros muy alto", agregó.

Además, argumentó que los seguros están presentes en la mayoría de los sistemas previsionales del mundo.

"La otra parte de la solución es que el sistema previsional chileno reposa excesivamente en el ahorro, está muy bien el ahorro, es muy útil, sirve para muchas cosas, y lo que no tenemos prácticamente nada son seguros. La mayor parte de los sistemas de pensiones del mundo tienen un componente de seguros muy alto", indicó.

"Retiro de fondos para enfermos terminales elude debate de fondo"

El académico también criticó los dichos del ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien sostuvo que el Gobierno analizaba el retiro de fondos previsionales en el caso de enfermedades terminales.

"Esta reacción del Gobierno me parece una acción desesperada frente a un tema que causa simpatía ciudadana. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que en el caso puntual de una persona con una enfermedad terminal la idea de disponer de estos fondos resulta sumamente atractiva", planteó.

De hecho, a juicio de Larraín, una medida como la anterior desvía el tema de fondo que son las bajas pensiones y suma otro problema, como los tratamientos de estas dolencias, que no es de la misma índole.

"En el caso puntual de los enfermos terminales, si es que hay alguien que no puede financiar un tratamiento adecuado ahí hay un problema de salud no es un problema de pensiones. Entonces hay que preguntarle al ministro (de Salud, Jaime) Mañalich ¿Qué falta en el AUGE como para que aquellas personas que están en estas condiciones efectivamente no puedan recibir un tratamiento de salud?", enfatízó.