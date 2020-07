Ex superintendente: Retiro de fondos de AFP es desvestir un santo para vestir a otro

El ex superintendente de Pensiones Alejandro Ferreiro cuestionó la reforma, aprobada ayer en general por la Cámara Baja, que busca permitir a los afiliados el retiro del 10 por ciento de sus ahorros previsionales en las AFP para enfrentar los efectos de la pandemia.

"(Estoy) en contra, porque estamos desvistiendo un santo para vestir otro, resolviendo un problema de hoy y agravando uno en el mañana", afirmó en El Diario de Cooperativa quien fuera jefe de la extinta Superintendencia de AFP (hoy de Pensiones) y ministro de Economía de Michelle Bachelet.

Sostuvo que la medida "no es focalizada a las personas que necesariamente requieren estos recursos porque va a suponer un gasto fiscal desfocalizado y regresivo", y apuntó que "si después hay un Fondo, con dineros públicos que le van a devolver el retiro, me pregunto si tiene sentido que se le haga un cheque grande a las personas que tienen más en perjuicios de otras necesidades de gasto público".

Analizó también que "dependerá de en qué términos sale para proyectar cuán masivo será el retiro de los fondos (...) hay estimaciones de 30 mil millones (...) qué tanto va a impactar al precio de los activos, de las acciones y del dólar, pero ciertamente moverá la aguja de los mercados en Chile y tendrá un impacto negativo en la rentabilidad de los fondos, porque habrá que liquidar activos a precio de descuento por un tiempo, y las personas que quieran jubilar van a tener que esperar un poco para no 'realizar' la pérdida".

Asimismo, criticó que el Fondo Colectivo Solidario, cuya creación la reforma mandata al Ejecutivo para reponer "progresivamente" el retiro de ahorros, "está demasiado mal detallado, confuso, no se sabe qué significa ni cómo se va a financiar; pero también tenemos gasto público nuevo que no estaba contemplado en el pacto fiscal entre Gobierno y (parte de) oposición, se está borrando con el codo".

Por otra parte, "a nivel constitucional van a quedar muchos vacíos, es una ley compleja de implementación, y el tema tributario es uno de esos", apuntó, planteando que si se siguen "las lógicas globales del sistema tributario, si retiran debieran pagar impuestos como si fuera una renta, y ese tema tampoco está abordado en la reforma".

"FUNA SOCIAL A LAS AFP AFECTA EL DEBATE"

En cuanto al marco en el que se da la discusión, expuso que "las AFP, más allá del juicio objetivo de su desempeño y la responsabilidad que estrictamente les quepa en las bajas pensiones, han sido funadas socialmente, de una manera que tal que cuesta hoy distinguir lo correcto de lo incorrecto, y lo objetivo de lo subjetivo, y eso afecta el debate previsional".

La realidad, complementó, es que "no ha sido fácil en Chile ni en el mundo resolver legislativamente los desafíos de los sistemas previsionales", porque "todo sistema basado en cotizaciones supone sacrificar ingresos del presente en nombre del futuro, pero la gente y los políticos prefieren consumo presente, entonces cuesta mucho reformar los sistemas y hacerlos viables y sustentables en el tiempo".

Recordó, en ese sentido, que en su segundo Gobierno la ex Presidenta Bachelet y la actual Administración de Sebastián Piñera han propuesto reformas al sistema previsional, "ambas suficientemente sensatas, sólidas técnicamente, y eran una base razonable para un acuerdo nacional", pero no han avanzado, mientras que "sí ha habido acuerdo" en materias como, por ejemplo, el retiro de fondos, porque "políticamente es más fácil postergar el sacrificio".

"Más allá de AFP más o menos, es bueno sacar el tema de las AFP que contamina el juicio; un sistema previsional requiere mirada a largo plazo, disposición del mundo político a resistir la presión de usar recursos hoy para poder garantizar que los recursos van a estar disponibles mañana. Ese ánimo no lo vi presente en el debate de la reforma que intentó Bachelet, no la he visto en la discusión legislativa, no la veo instalada en Chile, no estamos construyendo futuro", concluyó el también director de Espacio Público.