No + AFP inició campaña para buscar responsables por caída de fondos

Tras la caída del Fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que acumuló una pérdida real de 10,39% entre enero y septiembre, la coordinadora nacional No + AFP inició una campaña que busca recuperar pensiones dignas, defender los ahorros previsionales los trabajadores y exigir responsabilidades ante las pérdidas de los fondos de pensiones.

Luis Mesina, vocero de la organización, detalló que se propone una auditoría financiera; eventuales demandas civiles contra las AFP; una demanda subsidiaria contra el fisco y una investigación a la Superintendencia de Pensiones.

"Rechazamos que el gremio de las AFP normalice este desastre como una fluctuación de mercado o inversión a largo plazo. Los antecedentes demuestran una exposición imprudente a instrumentos derivados y swaps de tasas de interés, transformando el fondo más conservador del sistema en un escenario de alto riesgo para los actuales y futuros pensionados", indicó el representante de No Más AFP.

"El ahorro obligatorio de millones de trabajadores no es un casino. Las AFP tienen obligaciones legales estrictas de seguridad, rentabilidad y control de riesgos. Cuando éstas se infringen, la fe pública se quebranta completamente. No aceptaremos que este perjuicio sea tratado como un accidente anónimo del mercado, pues aquí existen administradores, reguladores y decisiones con nombres y apellidos que deben responder ante los tribunales", puntualizó.

Los motivos detrás de la caída del fondo más conservador

Diseñado como la alternativa más conservadora del sistema previsional, el Fondo E está compuesto principalmente por instrumentos de renta fija y reúne en su mayoría a trabajadores que se encuentran próximos a la jubilación.

Su desplome respondió -en parte- a una estrategia en la que las AFP suscribieron contratos swaps de tasas de interés con Estados Unidos, intercambiando flujos fijos por variables bajo la apuesta de que las tasas descenderían, pero éstas terminaron subiendo.

Gonzalo Iberti, director del Magíster en Finanzas e Inversiones de la Universidad Diego Portales, explicó el motivo de la caída: "Uno podría plantearlo: cuando vas al casino, entro, digo 'lo que me importa es recuperar lo que aposté y me voy' (caso conservador). Pero aquí dijeron 'gané, entonces tengo la posibilidad a lo mejor de duplicar', y se quedan. Entonces ahí es donde se transforma en un problema y no es una buena estrategia".

"El exministro (de Hacienda, Mario) Marcel plantea una duda que es válida: sería interesante conocer cuáles eran los incentivos que tenían los ejecutivos que administraban estas estrategias, porque cuando yo gano en función de las rentabilidades, siempre voy a ir a buscar más: tengo ahí un espacio medio gris para tratar de aumentar mi renta personal por sobre la protección de los fondos de los afiliados y, en particular, con cumplir con el objeto que tiene ese fondo, que es garantizar renta no alta, pero segura", complementó.

Bancada liberal propone regular las inversiones en el extranjero

Desde el Congreso, la bancada del Partido Liberal propuso modificaciones al proyecto de reforma al mercado de capitales con el objetivo de regular las inversiones de las AFP en el extranjero.

El diputado Sebastián Videla (ind-liberal) detalló que la iniciativa busca exigir que al menos el 20% de los activos alternativos (tanto de renta fija como variable) se invierta en nuestro país: "Chile necesita avanzar hacia un sistema financiero más seguro, transparente y al servicio de las personas, que proteja los ahorros previsionales y amplíe las oportunidades de acceder a la vivienda propia", indicó.

"La propuesta plantea fortalecer la protección de los fondos de pensiones, mantener los multifondos, crear alternativas de inversión de menor riesgo para quienes están próximos a jubilar, limitar la exposición a bonos de larga duración y restringir el uso especulativo de derivados financieros", agregó el legislador.

La iniciativa será sometida a votación en particular este miércoles 21 de octubre en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, antes de continuar su tramitación en sala.