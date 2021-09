El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) aseguró en El Primer Café de Cooperativa que pagar impuestos para un posible cuarto retiro de los fondos previsionales "no tendrá ningún efecto sobre el gasto" y que lo que se busca con evitar este proyecto es "que no haya inflación", aunque advirtió que "es solo un factor más" en esta materia y que no marca toda la diferencia.

