En El Primer Café, el ex ministro de la Segpres Genaro Arriagada (DC) se refirió a la decisión del Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional y llevar el proyecto del tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Arriagada señaló que "el Presidente puede acudir al TC, no hay razón para que no acuda", pero que el problema está en que "hay ciertos hechos políticos que si se adoptan tienen consecuencias no deseadas que son muy graves" y catalogó esta decisión como "inconveniente e imprudente y lo está demostrando el hecho del quiebre que ha habido en su propio sector".

