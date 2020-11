Hacienda ya recibió los datos personales de quienes retiraron el 10%

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que su cartera ya recibió los datos personales de todos quienes retiraron el 10 por ciento de sus ahorros previsionales, solicitud a la Superintendencia de Pensiones que ha causado bastante controversia.

"Esto se aplica estrictamente a la ley", aseguró el secretario de Estado en El Diario de Cooperativa, detallando que "el artículo 30 de la ley 20.403 del año 2009 faculta a las subsecretarías de Hacienda, de Servicios Sociales, de Evaluación Social y de Previsión Social, y a la Dipres (Dirección de Presupuestos) a acceder a lo contenido en el Sistema de Información de Datos Previsionales en el ejercicio de sus funciones".

"Ocupamos esto con fines estadísticos, con estrictos protocolos de seguridad", apuntó, reiterando el centro de su primera aclaración ayer jueves, sobre las operaciones que requieren de datos como el RUT de los chilenos beneficiados.

"La ley además establece sanciones draconianas si es que uno hiciera mal uso de esta información. Y a estos servidores, que son seguros, no hay ninguna autoridad del Ministerio de Hacienda que tenga acceso; Yo no tengo acceso, para que se entienda el nivel de seguridad", enfatizó.

"Está recibida esa información", aseveró Briones, precisando también que la base de datos "implementa un protocolo de las mejores prácticas internacionales, (que permite que) después de 15 días se elimina".

Sobre una eventual motivación política detrás de los oficios a la cartera por la solicitud de datos, el ministro comentó que "no me gusta entrar a esa lógica, me carga esa lógica tan de la pelea chica, no me gusta calificar intenciones. Creo que cada cual tiene que hacer su pega".

"En el Estado se ha hecho antes y no ha habido ningún reparo, porque lo importante es cumplir la ley", afirmó.

¿Para qué necesitan el RUT?

El ministro de Hacienda dijo empatizar con la preocupación de la ciudadanía, "porque la cuestión más sagrada que uno tiene es la privacidad, y los datos son parte fundamental de esa privacidad (...) Pero quiero decir con mucha claridad que estas bases de datos que se solicitan a la Superintendencia de Pensiones tienen un fin netamente estadístico, y no es inmiscuirse en la vida personal, que sería precisamente una violación de aquello a lo que me estoy refiriendo".

"Es más, esos datos ya los tiene el Estado -individualizados, por RUT-, los tiene la Superintendencia de Pensiones", recordó, explicando que solo mediante este número "yo puedo cruzar esa base de datos con otra".

Briones ejemplificó lo anterior: "Si tengo una donde aparecen los saldos en las cuentas de ahorro previsional y quisiera ver cómo se relacionan con variables tan importantes como las personas que están empleadas, las que están desempleadas o que están suspendidas, que las tengo en otra base de datos, la única manera de asociar esas bases es con un mínimo común denominador, un puente, y ese puente se llama RUT".

"A veces se dice que las entreguen innominadas -es decir, con RUT ficticios-, perfecto, pero ¿Cómo la hago conversar entonces con la otra base?", remarcó.

"Es una excusa decir que el Estado tiene que poner para que no haya retiro"

Ante el avance del segundo retiro del 10 por ciento en la Cámara, Briones criticó uno de los argumentos centrales que han impulsado esta iniciativa: "El primer retiro fueron casi 20 mil millones de dólares, entonces se dice que el primer retiro son tres veces lo que ha puesto el Estado -7 mil millones de dólares-, pero es importante preguntarse, en primer lugar, si de esos 20 mil millones de dólares, todos necesitaban esa plata o no".

"Más de la mitad de las personas que hicieron su retiro no habían perdido ni sus ingresos laborales formales, ni habían sufrido caídas significativas", sostuvo, añadiendo que ese dato "respecto al segundo retiro es relevante".

"Por supuesto que el Estado va a seguir gastando en las personas, si esta crisis no ha terminado. Pero volviendo a los números: cuando se invoca que el Estado tiene que poner, si no, va a haber retiro, yo creo que eso es una excusa, porque nadie puede pretender que el Estado de Chile pueda poner 40 mil millones de dólares, que de eso estamos hablando con un segundo retiro igual al primero", subrayó.

Es más, el ministro planteó que esa suma equivale a "más de dos tercios del Presupuesto total de la nación. Estamos hablando de entre 15 y 17 puntos del Producto (Interno Bruto)".

"No hay ningún país que haya hecho eso, entonces seamos serios para la discusión. Es legítimo que cada cual tenga su opción, yo discrepo de esa opción, pero hay que dar argumentos serios", emplazó.