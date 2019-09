Jubilada que tiene en vilo a las AFP: Queremos decidir qué hacer con nuestros fondos

"Están llevando a quebrar un sistema". Tal fue la reacción de la Asociación de AFP ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional determine que una jubilada antofagastina puede retirar sus fondos de pensiones y destinarlos a cubrir una hipoteca.

María Angélica Ojeda presentó un recurso de protección contra Cuprum ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. A raíz de éste, el ministro Óscar Clavería envió al Tribunal Constitucional un inédito requerimiento de inaplicabilidad para el Decreto Ley 3.500, que en 1980, en dictadura, estableció el actual sistema de pensiones.

El juez expuso una contradicción de la norma con el derecho de propiedad del trabajador, "al punto que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio para salir de una solvencia sobreviniente". Por ello pidió un pronunciamiento del TC, órgano que esta tarde comunicó que acogió a trámite el requerimiento.

Por recurso para retirar fondos de la AFP: El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad de la Corte de Apelaciones de Antofagasta... Se ofició a la recurrente y Cuprum deberán pronunciarse ahora sobre la admisibilidad. @Cooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) 24 de septiembre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA. Segunda Sala acuerda acoger a trámite requerimiento presentado por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta. pic.twitter.com/QH6i4DhAtM — Trib. Constitucional (@TRIBCONST_CHILE) 24 de septiembre de 2019

"Las AFP son inconstitucionales"

"Yo creo que esto reafirma la opinión del ministro Clavería de que las AFP son inconstitucionales con respecto al derecho de propiedad", reaccionó Ojeda en conversación con Cooperativa.

"Creo que es un acierto del Tribunal Constitucional hacer la admisión, porque eso nos da la posibilidad de una buena respuesta, positiva para todos y para todas. Nos abre la puerta a una respuesta concreta a lo que estamos planteando: que podamos decidir qué hacer con nuestros fondos", expresó Ojeda, que negó estar buscando el colapso del sistema, como advirtió el gremio.

"Nosotros no queremos una salida 'a la peruana'; es decir, donde los trabajadores retiren todos sus fondos y si alguien los asalta se queden sin platita... Nosotros queremos que haya seguridad social. Que los pensionados puedan vivir dignamente. De eso se trata", afirmó la maestra.

"Si estamos ahora en este movimiento de 'No+AFP' es porque nos damos cuenta de que la gente de la tercera edad vive muy mal", remató.

Fernando Atria: "Es un triunfo"

Según señaló el diario La Segunda, el abogado socialista Fernando Atria, creador y presidente de la fundación La Casa Común, "es el ideólogo" de la estrategia de presentación de recursos de protección en distintas cortes de Apelaciones para que los afiliados a las AFPs exijan el retiro de sus fondos.

La sorpresiva decisión del tribunal antofagastino "es un triunfo, no porque anticipemos un resultado favorable en el TC, sino porque el requerimiento viene planteado por una corte de Apelaciones", dijo Atria.

"No queríamos ir al TC, pero hasta allá vamos a llegar", agregó el ex precandidato presidencial, quien explicó que su objetivo es "demostrar que si los trabajadores son dueños de sus fondos, pueden decidir qué hacer con ellos. Si no lo son, que lo digan las cortes".

Para el socialista, el discurso de que los trabajadores son dueños de sus fondos "es ideológico" y tiene dos fines: "Uno es culpar al trabajador de su baja pensión y el otro es hacer imposible cualquier reforma significativa, porque implicaría una expropiación".