Gabriel Boric no habló con la prensa del congreso pero reaccionó a través de un video al rechazo del proyecto: "La derecha, la misma que rechazó el IFE, hoy rechaza el cuarto retiro y es ella la que debe dar explicaciones" @Cooperativa pic.twitter.com/KM908maxe9

12:23 - | Juan Antonio Coloma (UDI) acusa que "los espurios intereses electorales" motivaron el voto a favor de Gabriel Boric: "No se atreve a hacerle frente al Partido Comunista" #CooperativaContigo

11:34 - | "A mí me ha tocado recorrer Chile y ver a mucha gente que lo sigue pasando mal, que sigue endeudada. Sabemos que esto sigue siendo necesario", aseguró el candidato de Apruebo Dignidad.

11:24 - | "Si (el proyecto) no resulta, esta es la seguridad de que tenemos que salir a votar en contra de la derecha", emplazó Florcita Alarcón #CooperativaContigo

11:22 - | Jaime Naranjo (PS): Espero que los diputados que cambiaron su voto, o no se han hecho presente, no estén en el directorio de una AFP el día de mañana #CooperativaContigo

10:45 - | Marcos Ilabaca (PS): El cuarto retiro vive un momento difícil por una gran triquiñuela del Gobierno; sabían que hoy día los votos no estaban. Esta triquiñuela le va a pasar la cuenta al Gobierno #CooperativaContigo

10:40 - | Iván Flores (DC): No es cierto que este cuarto retiro genere una debacle económica (...) Los precios internacionales están subiendo hace más de un año y medio, y eso complica al mundo #CooperativaContigo

10:34 - | "Al candidato del Partido Comunista le importa más el cuarto retiro que el aborto, porque entonces no vino a votar, y hoy sí", acusó Diego Schalper (RN) #CooperativaContigo

10:11 - | La oposición está intentando convencer a quienes se abstuvieron en la votación de septiembre, pero incluso con esos votos no cumplen el quórum mínimo de 93 apoyos.

10:08 - | Al menos siete diputados que votaron a favor de los retiros anteriores no podrán asistir este viernes #CooperativaContigo

Estoy en cuarentena como contacto estrecho y no podré rechazar q sigan desangrando los ahorros para las pensiones, a pesar de sus efectos adicionales sobre inflación, créditos y rentabilidad de los fondos, y desoyendo recomendación de los economistas de todos los colores

09:58 - | En cuarentena preventiva, Pepe Auth lamentó que "no podré rechazar que sigan desangrando los ahorros para las pensiones, a pesar de sus efectos adicionales" #CooperativaContigo

09:54 - | Volviendo al escenario electoral, el senador independiente también sostiene que "el mayor costo" de su caída con posibles votos de centroizquierda "probablemente lo termine pagando Gabriel Boric, a quien le van a endosar que no fue capaz de ordenar a la oposición".

09:52 - | "Yo lo dije desde el primer minuto: el proyecto que llegó de la Cámara es un proyecto muy malo, que tenía una serie de externalidades negativas que probablemente no se vieron al momento de presentarlo y creo que muchos de estos temas que se pudieron corregir en la comisión mixta no se hicieron producto de la tozudez de algunos ", apuntó.

09:49 - | Quien también presidiera la comisión mixta que lo despachó de vuelta a la Cámara Baja incluso estimó en El Mercurio que "el cuarto retiro puede ser el primero que no se convierta en ley al ser rechazado por el Congreso".

09:48 - | " El proyecto de cuarto retiro es técnica y jurídicamente el más malo de todos . No tiene la solidez de sus antecesores", dijo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya #CooperativaContigo

07:50 - | Desde el oficialismo, el UDI Jorge Alessandri afirmó que "le veo alguna difícil viabilidad en la Cámara, y muy pocas posibilidades en el Senado", mientras que su par de RN Camilo Morán aseguró que "el proyecto no salió bien de la comisión mixta: la instancia no hizo un buen trabajo, y quedó confuso el proyecto", y por tanto, "lamentablemente, no le veo viabilidad".