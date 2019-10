Líder CPC: Nos parece de toda lógica que jubilados puedan retirar fondos de las AFP

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Swett, se manifestó a favor que los jubilados puedan retirar los fondos ahorrados en la AFP aunque para ciertos eventos.

El líder del gran empresariado entró de lleno en el debate por las pensiones, asegurando que empatiza con la situación de muchas personas que pasan por problemas económicos en la tercera edad.

"Cuando una persona se ha jubilado nos parece de toda lógica que pueda retirar sus fondos de la AFP", dijo Swett en entrevista con CNN Chile, añadiendo que en todo caso esto solo debe ser para ciertos eventos, como enfermedades u otros problemas específicos.

"Nosotros empatizamos con la gente que hoy está con problemas económicos para pagar un crédito, con la dificultad que tiene una persona para adquirir su casa, empatizamos fuertemente con esto", añadió.

No+AFP acusa estrategia del empresariado

En tanto, el líder de No+AFP, Luis Mesina, planteó que estas palabras del líder empresarial solamente son una estrategia.

"No me sorprenden en lo absoluto y me parece que forman parte de una estrategia del gran empresariado como siempre ha sido en Chile de un oportunismo y una desvergüenza que no tiene nombre, porque en realidad lo que ellos debieran tratar de preguntarse o responder es por qué la gente llega a un estado de necesidad tan grande al final de su vida activa", dijo Mesina.

"No les creemos, ellos defienden a las isapres, defienden a las AFP, habrían tenido que partir ellos formulando una propuesta para acabar con las AFP y las isapres", añadió.