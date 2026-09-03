Reforma al mercado de capitales aterriza en el Congreso la próxima semana

El Gobierno presentará su reforma al mercado de capitales entre lunes y martes de la próxima semana, mediante la cual busca quitar barreras a la ejecución de proyectos de inversión, al ampliar las fuentes de financiamiento para los mismos.

Tal como es el caso con otras propuestas del Ejecutivo, lo que está de fondo es la meta de reactivación, todo cuando las noticias más recientes de crecimiento y empleo no han sido favorables, con una nueva caída en el Imacec y alzas en la tasa de desocupación.

Dicho esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó el pasado domingo que una de las metas principales de la iniciativa es "permitir que la familia joven vuelva a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito hagan que la vivienda vuelva a ser asequible".

En esa línea, el jefe de la billetera fiscal señaló que la reforma contemplará la recompra de carteras hipotecarias, para que clientes accedan a tasas más convenientes y se genere más competencia: "Estamos pensando en que la administración quede en BancoEstado, que ha sido una institución impecable en términos de administración de otros instrumentos de naturaleza similar", comentó.

Es probable que el proyecto ingrese al Congreso a través de la Cámara de Diputadas y Diputados: desde esa corporación, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Republicanos), consideró "fundamental que tengamos la generosidad de trabajar con relativa celeridad" en esta materia.

"Hay muchos chilenos que están esperando mejores condiciones para acceder a la vivienda, y por otro lado, también necesitamos que se reactive cuanto antes el mercado de la construcción", remarcó.

El eventual contenido

"La propuesta del Gobierno es crear una institución que opere en el mercado secundario, que no va a otorgar créditos hipotecarios, pero va a comprar créditos de los bancos o de las mutuales, retornándole liquidez a los bancos y a las mutuales para que puedan seguir operando, y tengan un menor costo de capital inmovilizado como garantía de los créditos", profundizó el vicepresidente de la consultora Colliers, Reinaldo Gleisner.

El experto precisó que el objetivo de tal medida es "generar liquidez a los bancos y permitirles entrar en una etapa de mayor competencia entre las instituciones financieras, que debiera redundar en una rebaja de tasas".

También ha trascendido la idea de subsidiar el ahorro para el pago del pie de una primera vivienda, en línea con lo planteado la semana pasada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Para Gustavo González, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, la eventual reforma "es un set de políticas dirigidas principalmente a profundizar el mercado financiero, aumentar su tamaño después del declive que tuvo tras los retiros de fondos de pensiones, lo cual le quitó liquidez y aumentó el costo de financiamiento a distintos plazos, y con directa incidencia, por ejemplo, en el costo de los créditos hipotecarios, más allá de los aumentos de las tasas a nivel general que han habido en el mundo y en Chile producto de la política monetaria".

"Hay un componente que tiene que ver con el tamaño del mercado financiero, y esta reforma que pretende hacer el Gobierno va en la línea de resolver ese asunto", añadió el economista, antes de relevar que también se apunta a "remover ciertos requerimientos para las inversiones de portafolio por parte de extranjeros en Chile, lo cual va en búsqueda de aumentar el retorno neto para un inversionista de invertir en Chile, lo cual debiera traer más capitales hacia el país".