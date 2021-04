Por qué el TC rechazó requerimiento del Gobierno contra tercer retiro del 10%

El ministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, explicó por qué se rechazó el requerimiento del Gobierno contra el tercer retiro del 10% aprobado, con una amplia mayoría, por el Congreso.

El recurso se cayó por siete votos en contra, de los ministros Rodrigo Pica, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva, Juan José Romero, Gonzalo García e Iván Aróstica, y tres a favor, de los ministros Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier y María Luisa Brahm, presidenta del órgano.

Aróstica explicó que al Ejecutivo le faltaron varios antecedentes en el documento presentado ante el TC, entre ellos, la sentencia del Tribunal de diciembre pasado respecto al segundo retiro, donde, tras un empate 5 a 5, el voto dirimente de la presidenta de la instancia, María Luisa Brahm, le dio la razón al Ejecutivo.

"La segunda votación fue relativa a la presentación de su excelencia el Presidente de la República, a ver si tenía fundamentos de derecho. Ahí fue rechazado ese trámite, desestimado el requerimiento en esta etapa, en el sentido de que carece de fundamentos completos", señaló Aróstica.

El ministro explicó que "si bien tiene fundamentos -es un extenso escrito del Presidente de la República- faltó hacerse cargo de algunos antecedentes, tal como lo dijimos en la mañana. Esos antecedentes son, básicamente, la sentencia anterior del Tribunal Constitucional, del 30 de diciembre".

¿QUÉ FACTORES NO CONSIDERÓ PIÑERA EN EL REQUERIMIENTO?

"Esa sentencia tiene dos factores importantes que su excelencia no los consideró: uno es el voto de cinco ministros que estuvieron por no adminitirlo ya en aquella ocasión", manifestó el miembro del TC, agregando: "El presidente de la República tiene perfecto derecho a no estar de acuerdo con ellos, pero tiene que decirlo en su requerimiento (contra el tercer retiro)... Por qué en el sentir del Presidente están equivocados (los ministros que votaron en contra del primer requerimiento)".

"Además esa sentencia del Tribunal Constitucional no fue un cheque en blanco en el sentido de que cualquiera de los dos, el Congreso o el Presidente, podían hacer (proyectos de) retiro de fondos", aclaró.

"En esa ocasión se le reconoció, como no podía ser menos, al Presidente de la República una iniciativa exclusiva para legislar en la materia... Pero legislar en el sentido de retribuir a las personas la pérdida de su remuneración", sentenció.

MINISTRO LETELIER NO COINCIDE: "LA CONSTITUCIÓN DEBE RESPETARSE"

A la salida del TC, tras conocida la decisión, el ministro Letelier, por su parte, dijo escuetamente que no coincide con lo planteado por Aróstica.

"La Constitución y la ley siempre tienen que ser respetadas", enfatizó, evitando ahondar en sus argumentos: "No puedo hablar. Ya vamos a tener el fallo y ahí vean", finalizó.