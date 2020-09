Reforma previsional: Briones considera "innovadora" propuesta de impuesto al consumo

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que la propuesta de incorporar un impuesto al consumo de cada persona para mejorar las cotizaciones es una "idea bien innovadora que se puede explorar".

El titular de Hacienda participó, de manera telemática, en el Encuentro Regional de Empresarios (Erede) donde fue entrevistado por el economista Sebastián Edwards.

En la conversación se puso énfasis en las pensiones, y particularmente en la propuesta de los senadores Carolina Goic (DC) y Juan Pablo Letelier (PS) referente a recaudar fondos en base a un impuesto al consumo, con el 1 por ciento más del IVA.

"Vemos en la oposición una genuina disposición, una buena fe a avanzar y yo estoy convencido que vamos a lograr un acuerdo", aseguró Briones.

Y agregó que "la idea de la cotización a través del consumo de decir 'mira, no todos tenemos una pega formal en la cual nos retengan el 10 por ciento', pero todos, informales o no, independientes o no, todos consumimos".

Asimismo, catalogó la idea como "bien innovadora que se puede explorar, si tú hicieras el ejercicio de tomar un punto de IVA o de cotización al consumo y lo que recauda lo divides en partes iguales el primer decil aporta uno y recibe tres en circunstancias quien designe mayores ingresos recibiría un tercio de lo que aportó".

Ignacio Briones, ministro de Hacienda, en EREDE 2020, sobre pensiones: "Las conversaciones están trancadas, no interrumpidas, vemos en la oposición una genuina disposición a avanzar" @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 29, 2020

Constitucionalista

El académico le preguntó a Briones "si no fueras ministro (...) ¿te gustaría haber sido o ser candidato para la constituyente", a lo que el titular de Hacienda respondió que "sí".

"Es decir que al tener un ministro Briones nos hemos perdido a un constituyente Briones", cuestionó Eduards y el secretario de Estado dijo: "Se puede decir así".