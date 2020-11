Senador Montes: Retiro del 10% del Gobierno "no da cuenta del problema de las familias"

El integrante de la Comisión de Hacienda del Senado Carlos Montes (PS) se sumó a los parlamentarios de oposición que ya cuestionan la recién anunciada contrapropuesta del Gobierno al retiro del 10% de los fondos de pensiones, que precisamente es una versión más acotada y restringida de ese proyecto.

"A última hora, tarde, y de una manera bastante poco fundada y parcial, muy parcial, levanta esta propuesta, que sin duda hay que leer, pero es otra cosa. Es muy tarde y no da cuenta del problema que tienen muchas familias", criticó en El Diario de Cooperativa.

El parlamentario reclamó que el Ejecutivo no llegara a este planteamiento con "un diagnóstico de cuál ha sido el efecto de las medidas que han tomado estos meses respecto a las familias: qué apoyo real ha habido del Estado; qué familias no han tenido apoyo; qué sectores de las pymes han quedado fuera de todo".

En definitiva, al centro de sus reparos está que "se dan muchos argumentos para evaluar el efecto que esto tiene sobre el sistema previsional y el futuro de las finanzas públicas, pero poco se dice sobre la realidad de las familias; al contrario, se supone que esas familias no tienen los problemas que tienen".

"En distintos momentos he leído versiones del ministro (de Hacienda, Ignacio Briones) y de otras personas como si no existiera eso. Esto no se está discutiendo académicamente: esto es una realidad concreta a la cual hay que responder", urgió.

En esa línea, aseveró que "no hay ningún acuerdo" por la idea oficialista de destrabar la reforma previsional con una especie de amarre entre ambos proyectos, pues Montes subraya que "son problemas distintos que requieren respuestas distintas: hay un problema de corto plazo de muchas familias, y un problema permanente, un sistema desacreditado y que requiere cambios, que se han postergado porque el Gobierno no ha presentado indicaciones".