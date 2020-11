Senador UDI apoyará nuevo retiro del 10% porque "mañana pueden expropiar los fondos de pensiones"

El senador UDI José Durana aseguró este sábado en diálogo con Cooperativa que votará a favor de un nuevo retiro del 10 por ciento de las AFP pese a que no está de acuerdo con que sea de carácter universal, ya que indicó que -con la nueva Constitución- se corre el riesgo de que esos fondos sean "expropiados".

"Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que sea universal, pero hoy día me estoy inclinando a votar a favor, básicamente por algo que me ha tocado con mucha fuerza y que muchos me dicen: lamentablemente este Chile que se está construyendo el día de mañana puede expropiar los fondos de pensiones", puntualizó el parlamentario en El Diario de Cooperativa.

Durana señaló que estos fondos "hoy los protege la Constitución", pero que con el proceso constituyente que se avecina "el día de mañana quizás la montonera que haga cargo de este Gobierno termine finalmente expropiando los fondos que son de todos los chilenos y llevándolo un sistema de reparto, que es lo que fundamentalmente la izquierda quiere".

Pese a la postura de aprobar este nuevo retiro de fondos, el diputado afirmó que según su criterio "no corresponde que aquellas personas que no han tenido ningún problema económico hoy finalmente quieran hacer uso de este 10 por ciento", además de asegurar que el camino correcto es una reforma a las pensiones.

"La reforma a las pensiones está muy bien inspirada porque significa concretamente mejorar las actuales pensiones baja casi entre un 35, un 40 por ciento su renta, pero insisten con el retiro del 10 por ciento, que lamentablemente va en el sentido contrario de mejorar las pensiones", puntualizó el parlamentario.

Finalmente, indicó que esta reforma "tenía que haber una ventana para personas enfermas terminales, para personas que no cumplen con la pensión alimenticia, o incluso aquellos que están cesantes y por su edad ya no los contratan y tienen fondos de pensiones para poder iniciar un emprendimiento".