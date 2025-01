AFPs valoran refuerzo a la capitalización individual, pero reafirman críticas

La Asociación de AFP valoró que la reforma previsional aprobada este miércoles por el Congreso fortalezca el principio de la capitalización individual, pero reafirmó, de todos modos, las críticas que formuló durante la tramitación del proyecto, que la enfrentaron abiertamente con el Gobierno.

"Valoramos que esta nueva ley busque aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, recogiendo atributos altamente valorados por la ciudadanía como la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, y la libertad de elegir quien administra sus ahorros", manifestó la organización gremial en un comunicado.

Los puntos específicos que, a su juicio, "debilitarán las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro", son -según detalla su declaración pública- los siguientes:

Incorporar al sistema de pensiones 1% -y más- de reparto para financiar beneficios definidos.

Destinar 1,5% de la remuneración a un préstamo obligatorio .

. Abrir el ingreso del Estado a la administración de los ahorros previsionales , junto con la participación del IPS como un actor en la administración, con el potencial riesgo de una competencia desleal y trato injusto respecto de los actuales participantes

, junto con la participación del IPS como un actor en la administración, con el Introducir un mecanismo de licitación enfocado en comisiones sin conocer la voluntad expresa de los afiliados, ni establecer incentivos efectivos que estimulen la búsqueda de mayor rentabilidad

Relajar los niveles de respaldo requerido a los administradores.

"Por su naturaleza, la institucionalidad previsional opera en el largo plazo, por esto, los errores que se pueden cometer difícilmente son evidentes de manera inmediata, pero el costo lo pagarán generaciones completas de pensionados y, una vez producidos sus efectos, enmendarlos toma también largos períodos de tiempo", advirtió el gremio.

Apuntó, finalmente, que "aún falta que se dicten numerosas normas administrativas para la implementación de la reforma recién aprobada, las que también pueden ser trascendentales para el futuro de las pensiones y del país, por lo que esperamos que el sistema político y las autoridades técnicas responsables de emitirlas trabajen con el rigor técnico que se requiere".

Declaración sobre la aprobación de la reforma de pensiones. pic.twitter.com/65YfOoD7mi — AFP de Chile (@AFPdeChile) January 30, 2025

Miradas positivas en la Sofofa y la CPC, con "algunas preocupaciones"

También desde el mundo empresarial, pero un tono más favorable, se manifestó la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, Rosario Navarro: "Valoramos la aprobación de la Reforma de Pensiones tras más de una década de discusiones, lo que permite mejorar las condiciones de jubilación y aumentar el ahorro en Chile".

La dirigente indicó, sin embargo, que "el sector empresarial será el principal contribuyente de los cambios propuestos, y en este sentido, se hace urgente el impulso de una agenda mucho más ambiciosa para recuperar la competitividad, reducir la carga tributaria y fomentar un mercado laboral dinámico".

"También es urgente una agenda para la adaptación tecnológica ante disrupciones como la inteligencia artificial. Llamamos a crear un clima propicio para el crecimiento, la inversión y la generación de empleos de calidad", sostuvo Navarro.

En tanto, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, señaló: "El hecho de que aumenten las pensiones actuales y futuras de los chilenos hace que esta reforma sea un hito importante en la materia previsional, y es importante destacar el acuerdo entre distintos sectores políticos, sin lugar a dudas".

"Entre lo positivo, quisiera destacar que la nueva ley busca aumentar el ahorro subiendo las cotizaciones que se destinan a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, algo muy necesario. Se mantiene, así, el sistema que ha demostrado ser efectivo a la hora de resguardar y multiplicar el ahorro, junto con darle la necesaria mayor profundidad al mercado de capitales", señaló la exministra.

En la contraparte, "hay puntos que siguen preocupándonos y exigen una mucho mayor responsabilidad por parte de los actores del sistema, como es el efecto que pueda tener este en el mercado laboral formal, el rol que pueda tomar el Estado y el efecto de las licitaciones de stock (de afiliados)".

"Ya aprobada la reforma, se hace muy necesario volver a focalizarnos en medidas de fomento de la inversión y el crecimiento, de manera de lograr que aumenten el empleo y las oportunidades para las personas", sentenció la exministra de Energía.

La jornada definitoria del debate previsional en el Congreso estuva marcado, en parte, por una carta que mandó al Presidente Boric el American Council of Life Insurers, que representa a Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (Cuprum)y Prudential Financial (que controla Habitat en conjunto con ILC).