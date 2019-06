Chahín acusó "cuchufleta" del Gobierno en reforma a las pensiones

El presidente de la DC, Fuad Chahín, cuestionó al Gobierno por las indicaciones ingresadas al proyecto que reforma el sistema previsional, que establecen que el cuatro por ciento adicional de la cotización sea administrado por un ente estatal, el cual solo licitará la gestión de estos recursos con instituciones privadas.

La DC apoyó la idea de legislar la reforma, que corría riesgo de ser rechazada por la oposición, pero con la condición que el cuatro por ciento fuera administrado por un ente estatal y que no participaran las AFP, tras la cual la iniciativa dio su primer paso en el Congreso.

En conversación con El Primer Café, el ex diputado consideró que con estas indicaciones solo hay un cumplimiento parcial del acuerdo con el Gobierno y acusó una nueva "cuchufleta" de La Moneda que ralentiza la tramitación de los proyectos.

"Creemos que aquí hay un cumplimiento parcial y queremos partir por eso, porque en un principio habían hablado de una especie de consejo directivo que simplemente dictara ciertas directrices y eso quedó descartado y se crea un órgano público, autónomo, con personalidad jurídica que es el que va a administrar íntegramente este 4 por ciento. Sin embargo, luego, se abre la opción vía licitación a distintos entes y ahí es donde tenemos una discrepancia y que es muy importante analizar en detalle aquello", manifestó.

"Esperábamos un acuerdo íntegro, donde no se incorporaran elementos que contaminara lo que habíamos conversado, eso genera una dificultad política mayor y después el Gobierno se queja que los proyectos no avanzan, avanzarían mucho más rápido si no tratarán de meter una 'cuchufleta' siempre en cada uno de los proyectos", recalcó el líder de la Falange.

Chahín también puso en duda el apoyo a la iniciativa por parte del partido si además no se contempla algún componente de solidaridad en el sistema.

"Valoramos que tenemos una indicación hoy día y el Gobierno sabe perfectamente que si esa indicación se mantiene tal cual está no va a tener los votos, por lo tanto es el momento de poder conversar un cambio a esa indicación para que se pueda sustituir por otra", enfatizó.