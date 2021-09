Cuarto retiro: Diputado Ilabaca confía tener los votos para aprobar idea de legislar

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca (PS), espera lograr la aprobación durante la jornada de este miércoles de la idea de legislar el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de pensiones.

En la sesión, que se encuentra fijada para las 15:00 horas, expondrá el ministro de la Segpres, Juan José Ossa; el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y representantes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y otras organizaciones como Libertad y Desarrollo.

La comisión está integrada por siete parlamentarios oficialistas y siete de oposición y actualmente se encuentra en duda el voto de la diputada RN Paulina Núñez, quien no ha dado una opinión tajante sobre el tema.

Ilabaca manifestó que "hoy día vamos a pasar la valla de la votación en general, que es la idea de legislar de este proyecto. La situación hoy día es mucho más compleja, el nivel de presiones hacia el mundo de los parlamentarios ha sido bastante alta y esperamos al final del día tener la votación".

"La derecha ha estado recibiendo presiones fuertes, que no solamente dicen relación con la argumentación, el candidato Sichel ha sido muy claro al respecto de que él va a tratar de encuadrar la votación de los parlamentarios en contra del proyecto de retiro", dijo.

Desde el Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, comentó que "creemos que debiéramos darle un giro a la discusión, tenemos una oportunidad enorme de que el debate se transforme en cómo sacamos adelante la reforma de pensiones".

"Necesitamos que los ingresos de las personas mayores, que son sus pensiones, hayan aumentado de forma permanente. Creemos que las personas que pueden trabajar necesitan tener protección y esa es el empleo, y por eso estamos en el IFE Laboral", sostuvo.

"Nosotros de verdad le pedimos a todos los parlamentarios, de todos los colores políticos, que esta vez pensemos en las personas mayores", añadió Rubilar.

Posturas encontradas en la Cámara

El diputado Jorge Alessandri (UDI) indicó que "el IFE llega a muchas más personas, se paga todos los meses hasta diciembre y por tanto es más dinero, no afecta las pensiones y no impacta la economía. El cuarto retiro pasa a ser una política pública no mala, desastrosa".

Por su parte, Diego Ibáñez (CS) aseveró que "hay un porcentaje de clase media que las ayudas les son insuficientes o sencillamente no le ha llegado y votaremos a favor del proyecto del cuarto retiro, y en la discusión en particular vamos a buscar los mecanismos que hagan que sea lo menos regresivo posible y evitar el sobrecalentamiento de la economía".

En caso de que la iniciativa sea aprobada en esta jornada, la misma comisión la tratará en particular durante la próxima semana, con el fin de un pronto avance para su discusión en la Sala.